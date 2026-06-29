شقة الحرية: مرايا الوعي العربي في زمن التحولات

تستقر رواية «شقة الحرية» للأديب السعودي الراحل غازي القصيبي في وجدان الأدب العربي كوثيقة حية، ترصد حراك الطلاب العرب في القاهرة بالستينيات.

حيث تتقاطع المسارات الفكرية والسياسية في لحظة تاريخية فارقة، وينسج القصيبي ببراعة عوالم شخصياته، متنقلاً بين القومي المتحمس والماركسي الثوري والليبـرالي الحالم والإسلامي المتدين، ليقدم مشهداً بانورامياً للصراع الأيديولوجي والبحث عن الهوية في زمن تذبذبت فيه الأمة بين إرث الماضي وتحديات العصر.

والرواية بلغتها الرشيقة وسردها المتدفق، تتجاوز رصد الأحداث لتغوص في تحليل نفسي وفكري، كاشفة عن التناقضات الداخلية التي تعصف بالوعي الفردي والجمعي، وهي تساؤل مفتوح حول ماهية «الحرية»، هل هي حيز مكاني ضيق كالشقة، أم فضاء وجودي يتطلب انعتاقاً من قيود الفكر والمجتمع؟

جغرافيا التمرد

تتحول الشقة في رواية القصيبي من مجرد حيز سكني إلى فضاء رمزي مكثف يختزل صراعات جيل بأكمله، وهي الجغرافيا التي تمنح ساكنيها الحق في الحلم والخطأ بعيداً عن أعين الرقابة الاجتماعية التقليدية.

وفي هذا المكان الضيق، تتسع الرؤى وتتصادم الأفكار، لتصبح الشقة مختبراً حقيقياً لتجربة «الحرية» في صورتها الخام، والقصيبي يصور هذا الفضاء كمنطقة عبور.

حيث يخلع الشباب أثوابهم القديمة ويحاولون ارتداء أفكار جديدة، ما يجعل من جدران الشقة شاهدة على مخاض وعي جديد يحاول التشكل وسط ضجيج الشعارات، فهي الوطن البديل الذي يحاولون فيه ممارسة سيادتهم الفكرية، واكتشاف ذواتهم بعيداً عن وصاية القبيلة أو الدولة.

وتتجلى في الرواية حدة الصراعات الهوياتية داخل الشخصية الواحدة، حيث يمثل كل ساكن في تلك الشقة تياراً فكرياً يحمل في أعماقه تناقضاته المريرة، بدءاً من «فؤاد» الذي يواجه أسئلة وجودية حول الهوية والحرية في ظل تيهه الفكري، في حين يصارع «قاسم» البرجوازي أفكار الثورة، ويتحول «يعقوب» من الغضب الثوري إلى الوجودية الغارقة في الملذات، وصولاً إلى «عبدالكريم» المذبذب بين خلفيته المتدينة وعوالم الغيبيات.

وهذا البحث لا يتوقف عند السياسة، بل يمتد للعواطف، حيث تتشابك قصص الحب مع الصراعات الفكرية، ما يمنح العمل بعداً إنسانياً مؤثراً يكشف هشاشة المثقف أمام سطوة الواقع، ويطرح القصيبي سؤالاً محورياً: هل يمكن بلوغ الحرية دون حسم معركة الهوية أولاً؟

والمتمعن في الشخصيات يرى أنها تعيش حالة من التمزق بين الانتماء للجذور وبين الرغبة في التحليق في آفاق الحداثة، وهو تمزق يعكس أزمة الوعي العربي الذي يجد نفسه دائماً في منطقة وسطى قلقة بين التراث والمعاصرة.

تتحول القاهرة - عاصمة الثقافة العربية آنذاك - إلى المسرح الأكبر الذي يحتضن أحلام الشباب وانكساراتهم، فهذه المدينة الصاخبة، التي جذبت العقول من كل الأقطار، غدت مختبراً تنصهر فيه الأفكار وتتصادم فيه الرؤى الكبرى، وصورها القصيبي ككيان نابض بالسياسة والأدب، جامعة مفتوحة، وفي هذه المساحة يلتقي الشباب العرب، يتبادلون الطموحات، ويصطدمون بواقع لا يرحم مثالياتهم.

انعتاق

يبرهن القصيبي في العمل على قدرة استثنائية في مزج السرد الروائي بالطرح الفلسفي الرصين، مستخدماً شخوصه لاستنطاق قضايا كبرى تتعلق بالوجود والمصير، و«شقة الحرية» نص متجدد، يظل يطرح أسئلة ملحة حول الانتماء والحرية في عالم مضطرب.

مؤكداً أن الانعتاق الحقيقي يتطلب مواجهة شجاعة مع الأوهام وتحمل مسؤولية الاختيار الفردي، وهي شهادة على أن الأدب مرآة تعكس أدق تفاصيل المجتمع، ومنصة للفكر الحر، ووسيلة لسبر أغوار الروح البشرية في تحولاتها.

والقصيبي - الأديب والمفكر - فكك بنية التاريخ، مقدماً رؤية نقدية ثاقبة للواقع العربي، ومشرعاً نوافذ للتأمل في تشكل الوعي الجمعي بعيداً عن المسلمات، كما أن براعة السرد تكمن في جعل الأفكار المجردة تنبض بالحياة، ما يجعل الرواية درساً بالوعي الإنساني، إذ تترك في نفس القارئ أثراً لا يمحى وتدفعه للبحث عن معنى أعمق للحرية يتجاوز حدود المكان والزمان، وهي دعوة للتأمل بجدلية الفرد والمجتمع.