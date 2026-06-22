«المنتخبات» وهندسة الأخلاق الصينية العتيقة

«منتخبات كونفوشيوس»، أو «التحليلات»، وهي مجموعة من الأقوال والحوارات المنسوبة إلى الفيلسوف الصيني العظيم كونفوشيوس وتلاميذه، هذا العمل هو حجر الزاوية في الفلسفة الكونفوشيوسية، التي شكلت أساس الفكر الأخلاقي والاجتماعي والسياسي في الصين لأكثر من ألفي عام.

ويركز الكتاب على أهمية الأخلاق، واحترام التسلسل الهرمي الاجتماعي، يدعو كونفوشيوس إلى زراعة الفضائل مثل «الرن» (الإنسانية أو التعاطف)، و«اليي» (العدالة أو الصواب)، و«اللي» (الآداب أو الطقوس).

ويقدم الكتاب إرشادات للحياة اليومية، مؤكداً دور الأسرة كمؤسسة أساسية للمجتمع، وأهمية التعليم في تشكيل الفرد والمجتمع، كما يتجاوز الكتاب مجرد كونه نصاً فلسفياً، فهو دليل للحياة يهدف إلى تحقيق الانسجام الاجتماعي والسلام الداخلي من خلال الالتزام بالقيم، وهو دعوة دائمة للتأمل في مسؤولياتنا تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا، لبناء مجتمع يقوم على الاحترام المتبادل والحكمة المتوارثة.