«نبض الوطن».. 50 عملاً فنياً يشع محبة ووفاءً للإمارات

عبّر فنانون إماراتيون ومقيمون عبر 50 عملاً فنياً عن مشاعرهم وحبهم وولائهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، واعتزازهم بقيادتها الرشيدة، وذلك من خلال معرض فني، أقامه متحف الفن الإماراتي «وللإبداع بيت» في دبي، جاء تحت عنوان «نبض الوطن».

ضم المعرض، الذي انطلق مؤخراً، أعمالاً فنية متنوعة، مثلت رؤى وأساليب فريدة، تعكس ثراء الفن الإماراتي، وانفتاحه الثقافي على مشهد الإبداع العالمي، وجسدت أفكاراً ومشاعر المبدعين في سياق تفاعلهم مع جهود الدولة في التغلب على التحديات، التي شهدتها المنطقة أخيراً.

وجاء معرض «نبض الوطن» ليؤكد أن الفن يمثل في بعده الأول رسالة محبة ووفاءً، وتعبيراً صادقاً عن الامتنان للإمارات، الوطن الذي يجمع على أرضه أكثر من 200 جنسية تحت مظلة الأمن والخير والتسامح.

وقالت مؤسسة المتحف الدكتورة رفيعة غباش، إن المعرض الذي جاء تحت عنواني «نبض الوطن» و«بهجة الوطن» يسجل انطباعات الفنانين عن الفترة الماضية، وما شهدته من تحديات، وكيف تعاملوا مع تلك الظروف.

وأضافت: «في رأيي أن السلاح في مثل هذه الظروف متعدد الأوجه والأشكال، فمن جهة تصدت قواتنا المسلحة ببسالة للاعتداءات، بينما تعاملت قيادتنا الرشيدة مع ذلك الظرف بكل حكمة وعقلانية، حفظت أمن المنطقة والوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه، وكان للإنسان الإماراتي دوره في هذا السياق، من خلال التلاحم والتكاتف في مواجهة تلك الأحداث.

وأظهر المبدعون من أدباء وكتاب وفنانين تفاعلاً مع الحدث على المستوى الإبداعي، عبروا من خلاله عن حبهم وولائهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، واعتزازهم بقيادتها الرشيدة ومجتمعها الكريم.وتابعت: «وفي إطار جهوده تعاون المتحف مع الفنانين لإقامة مثل هذا المعرض، الذي عبر عن حب الفنانين للإمارات، ودفاعهم عنها وعن قيمها المتمثلة في السلام والتسامح، وتعزيز الأخوة الإنسانية».

وأشارت إلى أن المعرض شهد مشاركة لافتة لفنانين مقيمين من مختلف الجنسيات، عبروا عن ولائهم للدولة ونهجها القائم على التسامح، وأكدوا انتماءهم للإمارات التي تمثل لهم أرض الحلم الإنساني وحاضنة الإبداع والمبدعين.

وقالت: «على المستوى الشخصي سعدت بإحساس الفنانين أنهم قاموا بدور لافت خلال تلك الفترة، بما يعكس روح المبادرة والإيجابية التي يستمدونها من روح الإمارات، وعبروا عن موقفهم الحازم من الاعتداءات، التي تعرضنا لها عن طريق الفن.

فمنهم من رأى السلام والأمن في بسالة خط الدفاع الأول ممثلاً بحماة الوطن، الذين ذادوا عنه وعن أهله والمقيمين فيه، ومنهم من رآه في وحدة المجتمع الإماراتي وتكاتفه، ومنهم من رآه بفخره بالإمارات وقيمها الإنسانية».

ورأت الفنانة التشكيلية الإماراتية شوق عبدالله أن مشاركتها في معرض «نبض الوطن» تمثل التزاماً إبداعياً وإنسانياً للإمارات وقيمها الإنسانية، معتبرة أن الفن رسالة محبة ووفاء، وهو كذلك موقف ضد الاعتداءات، التي تعرضت لها الإمارات خلال الفترة الماضية.

وقالت: «أحببت من خلال مشاركتي أن أوجه رسالة تقدير وامتنان لجميع الأبطال الذين حموا أمن الوطن وإنسانه، كما أحببت أن أظهر الجانب الجميل الخفي في ذلك، وهو ذلك المتعلق بأمهات هؤلاء الأبطال، وشجاعتهن وتربيتهن لهذا الجيل الباسل».

من جهتها رأت الفنانة التشكيلية الإماراتية شريفة حسين أن المعرض مثل فرصة للتعبير عن لحظة مهمة، أثبتت أن الإمارات وطن يهزم كل الشرور، ويتغلب على كل التحديات بإيجابيته وقيمه القائمة على السلام والتسامح، مضيفة:

«شاركت في هذا المعرض ليس فقط لأقدم نفسي فنياً، ولكن لأعبر عن امتناني للوطن وقيادته الحكيمة، من خلال عمل أردته أن يكون بسيطاً في فكرته عميقاً في معناه، فقد قدمت عملاً يقوم على دمج علم الإمارات بالخط العربي».

من جانبها قالت الفنانة التشكيلية المصرية رانيا أبو هاشم: «إنّ المعرض أعطى للفنان مكاناً يعبّر فيه عن حضوره في سياق التعبير عن الفخر بالإمارات وأداء جنودها البواسل، خلال الفترة الماضية، التي شهدت خلالها المنطقة تحديات غير مسبوقة». وأضافت: «كانت فرصة رائعة أن أتمكن، من خلال المعرض، من التعبير عن فخري بالإمارات وشعب الإمارات والجنود البواسل، وما قدموه لنا في الفترة الماضية».