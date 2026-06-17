أكاديمي إماراتي يحوز «جائزة الصين الخاصة للكتاب» لجهوده في تعزيز التواصل الثقافي

في تأكيد جديد على عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمكانة المتنامية للثقافة والمعرفة بين البلدين الصديقين، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري في مركز الصين الوطني للمؤتمرات بالعاصمة بكين.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح، شهد المعرض تتويجاً لجهود التواصل الأكاديمي والثقافي، حيث تم تكريم الأستاذ الدكتور محمد موسى محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بمنحه «جائزة الصين الخاصة للكتاب» في دورتها التاسعة عشرة، وقام معالي لي شوليه، عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بتسليم الجائزة للدكتور بن هويدن.

وتعد هذه الجائزة أرفع وسام تمنحه صناعة النشر في جمهورية الصين الشعبية للشخصيات الدولية، وتأتي تقديراً للإسهامات البارزة للدكتور بن هويدن في دعم الدراسات الصينية، وتعزيز التواصل الأكاديمي والثقافي بين دولة الإمارات والصين، ما أسهم بشكل فاعل في ترسيخ جسور المعرفة وتعميق التفاهم المتبادل بين الشعبين.

وتعكس مشاركة دولة الإمارات كضيف شرف في هذه الدورة من المعرض، الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين نحو بناء مستقبل يرتكز على الابتكار والتنمية المستدامة والازدهار المشترك. وتأتي هذه المشاركة تتويجاً للإنجازات النوعية التي حققتها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين أبوظبي وبكين في شتى المجالات الاقتصادية، والتجارية، والتكنولوجية، والثقافية.