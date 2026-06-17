قنصل الصين بدبي: شراكة استراتيجية وتبادل حضاري

أكدت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، يمثل محطة تاريخية جديدة في مسار العلاقات الصينية الإماراتية.

ويعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بالجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والمعرفية وفي التبادل الحضاري.وقالت أو بوكيان لـ«البيان»: «يسعدنا أن تكون دولة الإمارات ضيف الشرف في معرض بكين الدولي للكتاب هذا العام.

. إن هذا الاختيار يجسد الثقة المتبادلة والاحترام العميق بين بلدينا، ويعكس النجاح الكبير الذي حققته العلاقات الصينية الإماراتية على مختلف المستويات». وأضافت: «شهدت السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً في التعاون الثقافي بين الصين والإمارات».

وأوضحت أن جناح «البيت الإماراتي» في المعرض سيقدم للزوار الصينيين نافذة واسعة للتعرف إلى ثراء الثقافة الإماراتية والعربية، وإلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات الإبداع وصناعة النشر والاقتصاد المعرفي، إلى جانب تسليط الضوء على الإرث الحضاري العربي العريق وقيم التسامح والانفتاح التي تميز المجتمع الإماراتي. (دبي - مرفت عبد الحميد)