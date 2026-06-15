هيغي فن السعادة في بساطة الحياة

في عالم يزداد تعقيداً، يأتي كتاب «دليلك الصغير إلى هيغي» لمايك ويكينغ، ليقدم لنا فلسفة دنماركية فريدة في 285 صفحة، فـ«هيغي» تعبر عن فن خلق أجواء دافئة ومريحة، والاستمتاع باللحظات الهادئة مع الأحباء، والشعور بالرضا والامتنان العميق.

والكتاب ليس مجرد وصف لأسلوب حياة، بل دليل عملي يضم نصائح وأفكاراً بسيطة لزيادة مستوى السعادة، من إضاءة الشموع الخافتة، إلى احتساء كوب من الشاي الساخن، وقضاء الوقت في الطبيعة الهادئة، أو الاستمتاع بوجبة منزلية شهية.

فضلاً عن ذلك يوضح ويكينغ أن «هيغي» ليست رفاهية باهظة، بل حالة ذهنية تتحقق بأبسط الأشياء المتاحة، ويدعونا الكتاب إلى التباطؤ، وتقدير اللحظات الصغيرة، وإعادة اكتشاف جمال البساطة في تفاصيل الحياة اليومية، كما أنه تذكير بأن السعادة غالباً ما تكمن في هذه التفاصيل، وفي القدرة على خلق مساحات من الدفء والأمان في عالم مضطرب. فـ«هيغي» هي دعوة للعيش بوعي أكبر، ولإيجاد الفرح الحقيقي في اللحظات العادية.