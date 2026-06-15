ميتافيزيقيا السلطة وتفكيك الاستلاب

يأتي كتاب «نقد القوة» للمفكر المغربي سعيد ناشيد ليقدم قراءة فلسفية عميقة ومعاصرة لمفهوم القوة، متجاوزاً الأطر التقليدية التي حصرتها في بعدها السياسي أو العسكري.

وناشيد بأسلوبه النقدي اللاذع والتحليلي، يدعو إلى تفكيك بنى القوة المتغلغلة في كل مفاصل الحياة الإنسانية، من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى الخطاب الثقافي والمعرفي، فهو لا يكتفي بوصف تجليات القوة، بل يغوص في آلياتها الخفية، وكيف تتشكل وتتجدد وتتحول في زمن العولمة والتحولات الرقمية، ويطرح ناشيد سؤالاً فلسفياً مهماً:

هل يمكن للضعفاء أن ينتصروا في معارك الحياة؟ ليجيب من خلال مقالات فكرية عميقة قسمها في فصول مثل «رسائل في طاقة الضعف»، و«رسائل في شجاعة الوجود».

و«رسائل في شجاعة العيش واستراتيجيات النجاة ومرونة التفكير»، وغيرها، ليقدم مقاربة فلسفية تدعو إلى اليقظة الفكرية، وإلى مساءلة كل أشكال السلطة التي تمارس، ويرى ناشيد أن القوة ليست كياناً ثابتاً، بل هي علاقة ديناميكية تتغير وتتبدل، وتتطلب فهماً مستمراً لآلياتها.

وتكمن أهمية هذا العمل في قدرته على ربط الفلسفة بالواقع المعيش، حيث يستلهم ناشيد من فلاسفة كبار مثل ميشيل فوكو، ويطبق أفكارهم على السياق العربي المعاصر، كاشفاً عن أشكال جديدة من القوة وأساليب مقاومتها، داعياً إلى بناء وعي نقدي يمكن الأفراد من فهم موقعهم داخل شبكات القوة المعقدة، ومن ثم امتلاك القدرة على التحرر من أشكال القمع الخفية والظاهرة.

ويرتكز التفكيك الفلسفي في هذا العمل على مساءلة مفهوم «الخضوع الطوعي» الذي يراه ناشيد عائقاً بنيوياً أمام التحرر، حيث تتحول القوة من قهر خارجي إلى استلاب داخلي يمارسه الفرد على ذاته، ويطرح الكتاب إشكالية «السعادة المدنية» كفعل مقاومة.

معتبراً أن استعادة السيادة على الجسد والوقت هي الخطوة الأولى لكسر هيمنة الخطابات الشمولية، ويركز ناشيد على «طاقة الضعف» كبديل للقوة الغاشمة، داعياً إلى تبني «شجاعة العيش» في مواجهة العدمية واليأس.

ومع ذلك، يظل التساؤل قائماً حول مدى قدرة هذه المقاربة الفلسفية الفردانية على إحداث تغيير هيكلي في موازين القوى الجمعية، أم أنها تكتفي بتقديم ملاذات فكرية للنجاة الشخصية في عالم محكوم بآليات تقنية واقتصادية جبارة تتجاوز إرادة الفرد المستقل.

فنقد القوة هنا يتجاوز كونه ترفاً فكرياً ليصبح ضرورة وجودية لفهم كيفية تشكل الذات في العصر الحديث، ومحاولة جادة لاستعادة المعنى في فضاءات عامة تزداد ضيقاً وتشرذماً، ما يضع القارئ أمام مسؤولية أخلاقية لإعادة تعريف مفهومه الخاص عن القوة والحرية والعدالة، في سياق التحولات الكبرى التي تعصف بالمجتمعات المعاصرة، وتفرض تحديات غير مسبوقة على الوعي الإنساني.