وجدانيات مانع سعيد العتيبة.. بلاغة الحب بلغة الحرب

من الظواهر الفنية اللافتة في الشعر العربي قدرة الشاعر على إعادة توظيف الحقول الدلالية، بحيث تنتقل اللغة من فضائها المألوف إلى فضاء جديد يثري التجربة الشعرية، ويمنحها طاقة إيحائية مضاعفة.

وتبدو هذه الظاهرة أكثر حضوراً حين تُستعار مفردات القوة والحرب والفروسية للتعبير عن حالات وجدانية رقيقة، فيتحول الحزن من مجرد انفعال داخلي إلى معركة نفسية.

وفي قصيدة للشاعر الإماراتي معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، تبرز هذه الظاهرة مشكّلة نموذجاً فنياً ثرياً لتداخل المعجم الحربي مع التجربة الوجدانية، حيث يستهلّها بنبرة يختلط فيها الألم بالتساؤل:

أأنكرُ دمعَ عيني إن تداعى؟

وأصطنعُ ابتساماتي اصطناعا؟

ومنذ اللحظة الأولى، يضع المتلقي أمام ذات تتأرجح بين الرغبة في التماسك والانهيار الداخلي، غير أن الشاعر لا يلبث أن يغادر المعجم العاطفي التقليدي، ليقتحم فضاءً لغوياً مشبعاً بأجواء المواجهة والصراع. فالحب هنا ليس استسلاماً رقيقاً، بل اختبار قاسٍ للقوة النفسية، والوداع لا يُصوَّر بوصفه لحظة ضعف، وإنما معركة خفية يخوضها القلب ضد انكساره. ويتجلى هذا المنحى بوضوح في قوله:

نظرتُ إليك نظرةَ مستجيرٍ

ولم ألقَ الحمايةَ والدفاعا

إذ يوظف الشاعر مفردات «الاستجارة» و«الحماية» و«الدفاع» التي تنتمي في أصلها إلى سياق النجدة والاحتماء وسط الأخطار، لينقل التجربة العاطفية من نطاقها الذاتي الضيق إلى أفق درامي مشحون بالتوتر، يغدو فيه الحبيب أشبه بحصن يُلجأ إليه، بينما يتحول الخذلان إلى إحدى صور السقوط في ساحة مواجهة قاسية. ويزداد هذا التصعيد الفني عمقاً في قوله:

ففي عينيك كان الحزنُ سيفاً

يهدِّدني ويملؤني ارتياعا

هنا لا يكتفي الشاعر بوصف الحزن وصفاً مجرداً، بل يجسّده في هيئة «سيف»، بما يحمله من دلالات الخطر والبطش والتهديد المباشر، فتتحول العاطفة قوةً هجوميةً، والألم كياناً مادياً يطارد الذات ويحاصرها، ما يمنح المعنى كثافة بصرية وانفعالاً حاداً يرسخ في وجدان المتلقي. ولا تقف القصيدة عند حدود تصوير الخوف والتهديد، بل تتجاوز ذلك إلى بناء صورة أخلاقية للعاشق، تستدعي قيم الفروسية والاعتداد بالنفس:

عرفتُ الحُبَّ درباً للمعالي

ولم أقبلْهُ ذُلاً واختضاعا

فالعاشق هنا لا يتنازل لضعفه، ولا يسمح للحب أن يُفقده كرامته، لكنه يواجه جراحه بروح الفارس النبيل، ومن ثم يصبح الحب ساحة لاختبار الرقي الأخلاقي، لا مجرد علاقة وجدانية عابرة. وهذا التداخل بين العاطفة والفروسية يمنح النص عمقاً ثقافياً يستدعي الموروث العربي الذي طالما ربط بين الشجاعة والعزة والوفاء. ويبلغ هذا المسار ذروته في قوله:

ولي قلبٌ بحتفي لا يبالي

وما هزمَ الردى قلباً شجاعا

حيث تتضافر ألفاظ «الردى» و«الهزيمة» و«الشجاعة» لتصنع مشهداً نهائياً تتجسد فيه روح التحدي في مواجهة المصير ذاته. وهنا يتحول الألم إلى ميدان بطولة، ويتسامى العاشق فوق انكساره عبر لغة مشبعة بالكبرياء والمقاومة.

إن جمال هذه القصيدة لا يكمن في بعدها العاطفي وحده، بل في قدرتها على مزج الرهافة الوجدانية بمعجم القوة والفروسية، بما يخلق بنية دلالية متماسكة تتجاوز الصورة التقليدية للعاشق المستسلم. فالقصيدة تعيد تشكيل الألم بوصفه تجربة شرف وكبرياء، وتجعل من اللغة سلاحاً روحياً يقاوم الانهيار، وهو ما يمنح النص فرادته الفنية وطاقته التأثيرية العميقة.