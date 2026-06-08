مقهى صغير يوقظ الأسئلة الكبرى

في رواية «المقهى على حافة العالم»، يقدم جون ستريليكي حكاية قصيرة، تشبه استراحة مفاجئة وسط ضجيج الحياة، فالرواية التي تقع في نحو 151 صفحة في الطبعة العربية المتداولة، تبدأ مع رجل تائه، يصل إلى مقهى صغير في مكان بعيد، ليكتشف أن هذا المكان ليس عادياً، وعلى قائمة الطعام تنتظره ثلاثة أسئلة، قادرة على هز داخله: لماذا أنت هنا؟ هل تخشى الموت؟

هل حققت ما تطمح إليه؟ ومن هذه الأسئلة تنطلق رحلة هادئة نحو الذات، حيث تتراجع التفاصيل اليومية أمام معنى الوجود، والاختيار، والرضا.ولا تقوم الرواية على حبكة معقدة، بل على بساطة ذكية، تجعل القارئ يشعر أن الحوار موجّه إليه شخصياً.

وتعد من الكتب التي تبقى في الذاكرة طويلاً، لأنها لا تمنح إجابات جاهزة، بقدر ما تفتح باباً صادقاً للتفكير في الحياة، وما نريده حقاً منها، «نوفيلا» عميقة بأثرها، تدعو القارئ إلى تأمل يومه وخياراته بعين أكثر صدقاً ووعياً.