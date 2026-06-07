الإبداع الإماراتي.. حضور عالمي متنامٍ

شهدت بيئة الإبداع في الإمارات خلال السنوات الأخيرة تحولات لافتة فتحت أمام المبدعين آفاقاً أوسع للحضور والانتشار خارج حدود الدولة، وأسهمت المبادرات الثقافية والجوائز وبرامج التمكين والمعارض والمنصات الرقمية في توسيع فرص الوصول أمام الكتّاب والفنانين وصناع المحتوى، لتتحول التجارب الإماراتية من مشاركات فردية محدودة إلى حضور أكثر اتساعاً وتأثيراً على الساحة الدولية، مع المحافظة على خصوصية الهوية الثقافية المحلية.

وقال الكاتب علي الطنيجي، إن دولة الإمارات شهدت خلال العقود الأخيرة تطوراً ثقافياً ملحوظاً أسهم في توسيع فرص الكاتب الإماراتي للوصول إلى القراء محلياً وعالمياً، من خلال إنشاء المؤسسات الثقافية وتنظيم معارض الكتب والمهرجانات الأدبية ودعم دور النشر، بما وفر بيئة حاضنة للإبداع الأدبي.

وأضاف أن المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في إيصال الأعمال الأدبية الإماراتية إلى جمهور أوسع خارج حدود الدولة، فيما عززت الشراكات الثقافية الدولية والمشاركات في الفعاليات العالمية حضور الكاتب الإماراتي على الساحة الأدبية الدولية.

وأوضح أن الجوائز الأدبية والمبادرات الثقافية وبرامج الترجمة لعبت دوراً محورياً في إبراز الكاتب الإماراتي عالمياً، إذ أسهمت الجوائز في تسليط الضوء على الأعمال المتميزة ومنحها انتشاراً أوسع، في حين وفرت المبادرات الثقافية فرصاً للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمعارض الدولية.

من جهتها، قالت الفنانة التشكيلية فايزة محمد، إن المعارض والبرامج الفنية في الإمارات لعبت دوراً محورياً في إيصال الفنان الإماراتي إلى منصات عالمية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الدعم الذي تقدمه المؤسسات الثقافية والمعارض للفنانين أتاح فرصاً كبرى للمشاركة والانتشار وبناء العلاقات المهنية داخل وخارج الدولة.

وأوضحت أن تجربتها الشخصية قادتها من المشاركة في معارض محلية إلى حضور فعاليات وبيناليات دولية في البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والبيرو، إلى جانب المشاركة في ملتقيات فنية والتعاون مع منظمات ثقافية عالمية.

المعارض أتاحت للفنانين عرض أعمالهم أمام جمهور عالمي

وأكدت أن الفنان الإماراتي أصبح اليوم أكثر حضوراً في المشهد الفني العالمي بفضل الدعم المؤسسي، واستضافة الدولة المعارض والفعاليات الدولية، فضلاً عن الدور الذي تؤديه المنصات الرقمية ووسائل الإعلام في التعريف بالتجارب الفنية الإماراتية.

وأشارت إلى أن الفنان الإماراتي بات أكثر وعياً بأهمية الاستمرارية وبناء السيرة الفنية والمشاركة في المعارض والبيناليات الدولية.

من جانبها، قالت صانعة المحتوى دانة النقبي، إن أكبر تحول شهدته بيئة الإبداع اليوم يتمثل في اختفاء حدود الوصول، موضحة أن المحتوى المحلي كان في السابق يصل إلى جمهور محدود داخل الدولة ومحيطها، في حين أصبح اليوم قادراً على الوصول إلى ملايين الأشخاص حول العالم خلال ساعات عبر المنصات الرقمية.

وأضافت أن هذا التحول منح صناع المحتوى الإماراتيين فرصة لتقديم الثقافة الإماراتية وقصصها وهويتها من منظورهم الخاص، بدلاً من أن يرويها الآخرون نيابة عنهم، مشيرة إلى أن كثيراً من المبدعين الإماراتيين باتوا يصلون إلى جمهور عالمي مع محافظتهم على لغتهم ولهجتهم وهويتهم المحلية.

وأكدت أن مخاطبة العالم لا تعني التخلي عن الهوية، بل تقديمها بطريقة يفهمها الآخرون ويتفاعلون معها، لافتة إلى أن المحتوى الصادق المرتبط بالثقافة والقيم المحلية يصبح أكثر تميزاً وقدرة على جذب الجمهور.

وأضافت أن المتابعين حول العالم باتوا يبحثون عن القصص الحقيقية والتجارب الأصيلة، ما يجعل الهوية المحلية عنصر قوة لا عائقاً أمام الانتشار.