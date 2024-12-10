إصداران إماراتيان لـ«بوابة الكتاب» يترشحان إلى جوائز صينية بارزة

أعلنت دار «بوابة الكتاب الإماراتية للنشر» عن ترشح كتابي «بركان في داخلي» و«مغامرات في مكتبة الأماني» لجائزة عالمية مرموقة في الصين، جاء ذلك بعد مشاركتها في مختلف الفعاليات النوعية ومن بينها المشاركة في الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وعرضها لمختلف إصداراتها.

كما تعتزم الدار عرض الإصدارين في معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل من خلال جناح جمعية الناشرين الإماراتيين، حيث ستتاح الفرصة لبيع حقوق النشر الخاصة بهما.

قضايا تربوية

يُعد كتاب «بركان في داخلي» للكاتب محمد الكبيسي عملاً أدبياً موجهاً للأطفال يتناول قضايا تربوية وحياتية بأسلوب جذاب يتناسب مع الفئة العمرية الصغيرة.

تدور أحداث الكتاب حول أميرة صغيرة تُعاني من مشاعر الغضب الشديد، مما يؤثر على سلوكها وعلاقاتها بالآخرين.

تنطلق الأميرة في مغامرة مليئة بالتحديات بعيداً عن منزلها، تكتشف من خلالها طرقاً جديدة لإدارة مشاعرها السلبية، مما يمكنها من تحقيق السلام الداخلي وتعزيز علاقتها بأسرتها وأصدقائها.

يسعى الكتاب إلى تعليم الأطفال مهارات فهم المشاعر وإدارتها بإيجابية، إلى جانب تعزيز قيم التعاون والصبر واكتشاف الجمال الداخلي والخارجي، مقدماً تجربة تربوية مدمجة بالمغامرة في إطار شيق وممتع.

أحداث وعوالم

أما كتاب «مغامرات في مكتبة الأماني»، فهو رحلة شيقة للطفلة سارة داخل مكتبة سحرية تُدعى «مكتبة الأماني». في أحد الأيام، تعثر سارة على كتاب سحري يأخذها إلى عالم خيالي مليء بالعجائب، حيث تواجه ألغازاً وشخصيات سحرية تحتاج لمساعدتها لإنقاذ قلعة قديمة من لعنة شريرة.

تتجاوز القصة إطار المغامرة لتُبرز قوة الكتب كأبواب لعوالم مدهشة تمنح الأطفال فرصة لتوسيع خيالهم وتنمية قدراتهم الفكرية. يهدف الكتاب إلى تحفيز الأطفال على حب القراءة واستكشاف عالم الكتب كوسيلة للإبداع والتعلم.