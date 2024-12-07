معرض فني في القاهرة يستعرض تاريخ العطور بمصر القديمة على مر العصور



يستضيف المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة، معرضاً مؤقتاً يحمل عنوان «عطور مصر القديمة عبر العصور»، يستحضر مشاهد من صناعة العطور قديماً في مصر.



وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان، إن المعرض، يهدف إلى إلقاء الضوء على صناعة العطور في مصر القديمة واستخداماتها وتركيباتها المختلفة والطقوس المرتبطة بها من خلال عرض مجموعة من القطع الأثرية المرتبطة بالعطور، والتي تم اختيارها من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف القبطي بمصر القديمة.

وبحسب البيان، فإن المعرض يحتوي على مجموعة من القطع الأثرية التي لها علاقة بالعطور في مصر القديمة وعلى رأسها تماثيل لكل من الملكة حتشبسوت والإله آمون رع ومناظر الرحلة التي أرسلتها حتشبسوت لبلاد بونت لإحضار المنتجات التي يصنع منها العطور مثل المُر واللبان، هذا فضلاً عن مجموعة من الزهور الأثرية المجففة من الدولة الحديثة، والأواني التي كانت تحفظ بداخلها العطور.