1000 «درون» تضيء سماء «لؤلؤة العالم» بلوحات إبداعية

بمعدل مرتين كل ليلة في تمام الساعة الثامنة وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، وعلى امتداد أيام مهرجان دبي للتسوق تتحول دبي لمدة 38 يوماً، إلى لوحة فنية خلابة من الأضواء والألوان والأصوات مع عروض طائرات الدرون المجانية، التي تقام مرتين يومياً في «جزيرة بلوواترز» و«ذا بيتش، جي بي آر»، إلى جانب إطلاق أول عرض من نوعه يجمع بين هذه الطائرات والألعاب النارية، وفعالية أضواء دبي الفريدة من نوعها.

وتعود خلال الدورة الـ 30 للمهرجان الفريد من نوعه، عروض الدرون في المهرجان المقدمة من شركة الإمارات للبترول وشركة «إيه أو درونز»، بشكل أكبر وأكثر متعة من أي وقت مضى، حيث تقام مرتين يومياً في جزيرة بلوواترز وذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس، ويشارك فيها 1000 طائرة درون.

واحتفالاً بمرور ثلاثة عقود على انطلاق المهرجان، يحتفي العرض الأول الذي يقام من 6 وحتى 26 ديسمبر بإرث المهرجان، حيث يأخذ المشاهدين في رحلة عبر ثلاثة عقود من اللحظات التي لا تنسى، من خلال تشكيلات وصور مذهلة تقوم بها طائرات الدرون، بينما يسلط العرض الثاني الضوء على ريادة دبي ورؤيتها المستقبلية وقدرتها على الجمع بين التقاليد والحداثة، من خلال تجسيد ثنائي وثلاثي الأبعاد لأشهر معالم المدينة بصحبة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، وذلك من 27 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

وتعكس العروض في مجملها الثقافة الإماراتية، والتي تعتمد على مزج القصص الخيالية مع أصالة التقاليد المحلية، وتقديم لمحة عن مستقبل مدينة دبي. كما تمزج بين سحر القصص الخيالية وحيوية التقاليد المحلية، التي تدور حول أهمية اللؤلؤة في دبي التي تجسد الثروة والرخاء وجاذبية المدينة التي يشار إليها غالباً باسم «لؤلؤة العالم». وتنسج القصص عبر المناظر الطبيعية وتبرز الفروق الثقافية، حيث ترمز اللؤلؤة إلى أحلام المدينة ومثابرتها وطموحها.

بينما تنقل قصة أخرى المشاهدين إلى مستقبل دبي لتسلط الضوء على الرحلة الآسرة لمستكشف فضاء إماراتي، حيث يجسد العرض تطلعات المدينة والتزامها بالابتكار ومكانتها كمركز عالمي للتقدم. ويمر المستكشف عبر مدينة دبي المستقبلية المليئة بالمساحات المستدامة وناطحات السحاب الشاهقة والتقدم الحديث، وتعرض رؤيتها ورغبتها في دفع الحدود إلى ما هو أبعد من المعتاد من خلال التطورات المبتكرة.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى على الإطلاق عروض جديدة كلياً تجمع بين الألعاب النارية وطائرات الدرون، خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من المهرجان، حيث تضيء هذه العروض سماء جزيرة بلوواترز وذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس من خلال 150 درون، يوم 13 ديسمبر مساءً، مع مجموعة من محترفي القفز بالمظلات، فيما يقام عرض آخر تشارك فيه 150 درون في نفس اليوم، ويقام العرض الأخير يوم 11 يناير 2025 بمشاركة 150 درون.

وبالإضافة إلى الاحتفالات المختلفة، تتألق سماء دبي كل ليلة من خلال عروض الألعاب النارية، وهو ما يخلق ذكريات لا تنسى لجميع زوار إمارة دبي.

كما تستعد دبي لاستقبال السنة الجديدة بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الدرون وعروض الليزر عند منتصف الليل، وحفلات العشاء الفاخرة، والحفلات الفنية لنخبة من الفنانين المفضلين والمشهورين، فضلاً عن الفعاليات المتنوعة والأنشطة المقامة ضمن الدورة الـ 30 لمهرجان دبي للتسوق، لتؤكد بذلك أنها من المدن القليلة القادرة على تنظيم الاحتفالات بالعام الجديد والفعاليات المباشرة تجعل الزوار والمشاهدين يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد.