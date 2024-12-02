«إكس فاكتور» يواصل رحلة التألق على تلفزيون دبي

يواصل الموسم الثاني من برنامج «إكس فاكتور دبي» رحلة تألقه على شاشة تلفزيون دبي، حيث شهدت التصفيات النهائية لمرحلة ما قبل العروض المباشرة أجواء من المنافسة والتحدي خلال الحلقة الخامسة من البرنامج الذي يعد من أهم وأكبر البرامج الغنائية في المنطقة العربية، ويجمع نخبة من أصحاب المواهب الغنائية العربية الذين يطمحون للحصول على لقب البرنامج، حيث تنافس خلال الحلقة 12 موهوباً، تأهل منهم 9 إلى العروض المباشرة. وقد تم اختيار المتنافسين من أكثر من 68 مشاركاً من أنحاء المنطقة العربية، ليعكس ذلك تفرد فكرة البرنامج التي جعلت منه منصة مبتكرة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب الرائدة والناشئة، وتمكينهم من مواصلة شغفهم الفني وتحقيق أحلامهم بدخول الساحة الغنائية.

وبمناسبة عيد الاتحاد الـ 53، وبمشاركة مواهب «إكس فاكتور دبي» افتتح النجم راغب علامة فعاليات البرنامج في موسمه الثاني بأغنية وطنية «يا إمارات المحبة» والتي كتبت خصيصاً لهذا المناسبة وتذاع من خلال البرنامج وهي من كلمات محمد القاسمي وألحان فايز السعيد ومن توزيع نور هاشم وجاء في مطلعها:

يا إمارات المحبة

والتسامح والسلام

أنتي من قلبي يحبه

هذي ما فيها كلام

...

أنتي دايم في الصدارة

موقعك دايم دوام

لو أغني لك وأوصف

ما يكفي ألف عام

وشهدت استوديوهات دبي للإعلام بثاً مباشراً للمرحلة النهائية من التصفيات الأولية للبرنامج والتي تسبق العروض المباشرة. وقد اختار كل عضو في لجنة التحكيم، التي تتضمن الفنان راغب علامة وسفير الألحان الإماراتية الفنان فايز السعيد إلى جانب المطربة العراقية رحمة رياض، مجموعته من أصحاب المواهب الذين تم تصنيفهم إلى ثلاث فئات، هي: فئة الثنائي أو الفرق الغنائية، فئة 25 سنة فما فوق، وفئة 24 سنة وما دون، حيث سيتولى كل عضو مهمة الإشراف على مجموعته، من حيث تطوير أدائهم وصقل مهاراتهم الغنائية والموسيقية، وتمكينهم من التحكم بالطبقات، وقوة الصوت والغناء وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البرنامج.

سفير الألحان

وخلال برنامج «إكس فاكتور دبي» واحتفالاً بعيد الاتحاد الـ 53، قدم سفير الألحان فايز السعيد أغنية «زايد وراشد» وهي من كلمات ذياب بن غانم المزروعي ومن ألحان وغناء فايز السعيد وجاء فيها:

زايد وراشد للفخر عمّروا دار

يشهد لها التاريخ ويْقول عنها

زايد وراشد وحّدوا شعب واقطار

باحضان دولة روحهم تحتضنها

زايد وراشد جسّدوا عزم واصرار

بِيض العزايم عزمهم خِلق منها

زايد وراشد خلّدوا رمز وشعار

تفخر به بلادي ومن هو سكنها

رحلة الصعود

وتضمنت الحلقة الخامسة تنافس 12 متسابقاً، تمكن 9 منهم من الصعود إلى العروض المباشرة، بعد أن نالوا اهتمام أعضاء لجنة التحكيم والجمهور العربي على حد سواء، نظراً للأداء اللافت الذي قدموه، فعلى مستوى فريق راغب علامة المكون من 4 مواهب فنية نجح إبراهيم الديواني من العراق، في خطف أنظار لجنة التحكيم بعد أداء مميز ساعده للتأهل لمرحلة العروض المباشرة، فيما تميزت المتسابقة روان الثلاثي من مصر، بإحساسها العالي، بينما منحت عذوبة أصوات فريق بنات الهاشم من لبنان فرصة مواصلة طريقهن نحو العروض المباشرة، بعد استبعاد المشارك السعودي عبدالعزيز علي الذي لم يتمكن من التأهل.

أداء استثنائي

واستبعدت الفنانة العراقية رحمة رياض من فريقها الصاعد للمرحلة المقبلة الموهبة السورية ريان جيرة. وقد قدم فريق رحمة أداءً لافتاً، وتأهل كل من: ناصر المشاري من الكويت، وحبيبة سعيد من مصر، وعبدالرحيم الحلبي من سوريا، وذلك من خلال إشادة لجنة التحكيم، بقدرته الغنائية المذهلة.

وبالنسبة لفريق الفنان والملحن فايز السعيد، فقد تأهل كل من: مجيد خالد من السعودية، وحور عبدالله من السعودية، وهاشم الرقاد من الأردن الحاصل على بطاقة (X Card) الذهبية الذي أبهر بطاقته الحماسية وقدراته الغنائية الجمهور.

يذكر أن مرحلة العروض المباشرة ستقام كل يوم أحد، ابتداء من 8 ديسمبر الجاري حتى 12 يناير المقبل، وستبث على مسرح فستيفال سيتي مول بالشراكة مع مهرجان دبي للتسوق في نسخته الثلاثين الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وستشهد العروض منافسات قوية بين المشتركين، الـ 9 الذين تم اختيارهم من ضمن أكثر من 68 مشاركاً، يمثلون أكثر من 15 دولة، تشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، اليمن، العراق، الأردن، فلسطين، مصر، المغرب، تونس، لبنان، والهند. كما ستسهم هذه العروض في إضافة طابع احتفالي مميز لأجندة المهرجان الغنية بالتجارب المذهلة التي ستغطي كافة أرجاء دبي على مدار 38 يوماً، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والترفيه والعمل.

والتقت «البيان» أعضاء لجنة تحكيم برنامج «إكس فاكتور دبي» وهنأ الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 معتبراً أن أي تميز للفنان الإماراتي يعود بفضل تشجيع ودعم القيادة الرشيدة، التي جعلت من مواطني الإمارات أسعد شعوب الأرض، مؤكداً أن أغنية «زايد وراشد» التي أطلقها خلال الحلقة الخامسة من البرنامج، ما هي إلا تعبير عن حبه لوطنه وقادته وفخره بالانتماء لتراب هذه الأرض الطيبة. وأضاف: «بلا شك إن انطلاقة برنامج «إكس فاكتور دبي» من مدينة دبي موطن الفرص والابتكار هي إضافة حقيقية لمسيرة المواهب الفنية في العالم العربي، ويعد البرنامج فرصة حقيقية لأصحاب المواهب، حيث يفتح المجال أمامهم للتطور والانتشار مع الحفاظ على أصالة الفن العربي، والحرص على إعادته إلى مساره الصحيح انطلاقاً من دبي التي تعد محطة رئيسية للفنون والثقافة والموسيقى.

إنجازات

بدورها، عبرت الفنانة العراقية رحمة رياض عن خالص أمنياتها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والتألق والإنجازات، وتابعت: بهذه المناسبة نستذكر تاريخاً حافلاً بالإنجازات الكبيرة، والنجاحات الرائدة، والمواقف المشرفة لدولة الإمارات الحبيبة في مختلف الميادين، وجهود الآباء المؤسسين حينما اجتمعت كلمتهم قبل 53 عاماً للاتحاد، وإصرارهم وعزيمتهم أوصل الدولة إلى المكانة المرموقة التي أصبحت عليها اليوم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشارت رحمة إلى أن برنامج «إكس فاكتور دبي» هو انطلاقة حقيقية ومبادرة تثري مسيرة المواهب الصاعدة، حيث يصقل خبراتهم ويسهم في انتشارهم على الساحة الفنية العربية. وتابعت: «نحن اليوم كلجنة تحكيم سعداء باختيارنا من قبل تلفزيون دبي والقائمين على البرنامج لتوجيه ودعم المشتركين في هذا الموسم، أما تقييم أدائهم فسيكون تحت أسماع وأنظار الجمهور الذي نعتبره الحكم الحقيقي والقادر على تحديد مستوى المشاركة».

أسماء واعدة

ومن جانبه أكد الفنان راغب علامة أن برامج المواهب ليست ظاهرة جديدة على مستوى الوطن العربي فهو من الذين بدأت مسيرتهم عبرها وكان أحد النجوم الصاعدة التي انطلقت من عباءة هذه البرامج ولكن ما يصنع الفرق أن الإمكانيات والدعم التي يقدمها برنامج «إكس فاكتور دبي» تشكل اليوم عاملاً مؤثراً في تحفيز المشاركين في استكمال مسيرتهم، ويؤهلهم ليكونوا أحد الأسماء الغنائية الواعدة على الساحة الفنية.

وحول تعاطفه وجدانياً مع المشتركين، علق راغب: «تعاطفي مع المشتركين ليس دوراً ألعبه في البرنامج بل هي شخصيتي الحقيقية، فأنا دائم التعاطف مع الآخرين ولكن التعاطف وحده لا يكفي لإطلاق نجم، فهو يحتاج أيضاً إلى جهد من المواهب المشاركة في تأسيس حضورهم وأعمالهم بعد البرنامج».

مسيرة طموح

وأضاف راغب: نحن كأعضاء لجنة تحكيم نعمل إلى جانب المشرفين على البرنامج في توجيه طاقات وإمكانيات المواهب الشابة وفتح المجال أمامهم للالتقاء بجمهور عريض في مختلف أرجاء العالم عبر شاشه تلفزيون دبي.

وأكد راغب أنه وعبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي تعرض لانتقاد لمشاركته في العديد من الحفلات الغنائية والبرامج الحوارية في ظل الأزمات والحروب في العديد من الدول العربية.

وأردف: أتوجه إلى الجمهور العربي وكذلك المتابعين على اختلاف وجهات نظرهم بتعليق من القلب يحمل اسمي مشاعر التقدير والاحترام. علينا أن نعمل ونقدم ما لدينا من إمكانيات ومساهمات تحت كافة الظروف وبتجربتي الشخصية فأنا ابن الحرب اللبنانية والأزمات التي لا تنتهي ولكننا لم نتوقف يوماً عن الحلم والطموح وتحقيق أهدافنا. يشار إلى أن الموسم الثاني من «إكس فاكتور» يبث على مدار 13 حلقة من استوديوهات دبي للإعلام، ويعرض كل يوم أحد في تمام الساعة 10:30 مساءً على تلفزيون دبي وتطبيق أوان الرقمي، كما يحظى البرنامج بدعم ورعاية من شركات سامسونج جلف للإلكترونيات، وكت كات، ويونيليفر.