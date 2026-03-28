الحراك الثقافي في الإمارات.. إبداع متواصل وبريق لا يخبو

في لحظات تختبر فيها الأوطان صلابة مواقفها، وتقاس فيها الأمم بقدرتها على جعل الإبداع شعاراً ونهج حياة يرسم دروب الجمال والخير وينشر المحبة ويعزز قوة المجتمع، يواصل المشهد الثقافي في دولة الإمارات حضوره المتوهج.

أيام الشارقة المسرحية.. صورة لتميّز الحراك الثقافي الإماراتي

فمن قلب الفعل الإبداعي، ومن على خشبات المسرح التي لا تنطفئ أنوارها، تتجدد الحكاية؛ حكاية وطن يكتب تفوقه وتميزه بلغة الفن، ويؤكد أن الثقافة ليست ترفاً، بل ركيزة وعي وصمود.

وفي هذا السياق، جاءت الدورة الخامسة والثلاثون من «أيام الشارقة المسرحية» شاهداً حياً على استمرارية الحراك الثقافي وتماسكه.

حيث التقت «البيان» نخبة من المبدعين والمثقفين الذين أجمعوا على أن الإبداع في الإمارات يمضي بثقة وثبات، مدفوعاً برؤية راسخة ودعم لا ينقطع.

وبينت التصريحات التي تنبض بالفخر والاعتزاز، تتشكل صورة مشهد ثقافي قادر على الارتقاء الدائم والإصرار، ليبقى المسرح، ومعه مختلف الفنون، منبراً للحياة، ورسالةً تؤكد أن الإمارات ماضية في نهجها الحضاري في كل الظروف.

وأكد الفنان المسرحي الإماراتي عمر غباش، رئيس صندوق التكافل الاجتماعي للمسرحيين، أن جميع الفنانين والمثقفين في دولة الإمارات يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة.

ممثلةً في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات. وأوضح غباش، خلال حديثه لـ«البيان»، أن الحركة الثقافية في الدولة مستمرة بوصفها قوة ناعمة فعالة.

مشيراً إلى أن انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان «أيام الشارقة المسرحية» في موعدها أكبر دليل على حيوية المشهد الثقافي واستمراريته، مؤكداً أن الفرق المسرحية والفنانين يعملون بكامل طاقتهم لتقديم رسالتهم السامية.

وفي سياق استعراض الجهود الفنية، ذكر غباش أن صندوق التكافل الاجتماعي للمسرحيين قد انتهى أخيراً من إنتاج مسلسل إذاعي عُرض عبر إذاعة «نور دبي» بالتعاون مع محاكم دبي، مؤكداً أن هذا العطاء لن يتوقف أبداً.

ثبات واستمرارية

وأكد المخرج المسرحي الإماراتي مرتضى جمعة أن المؤسسات الإبداعية في دولة الإمارات استطاعت الحفاظ على وتيرة الحراك الثقافي بثبات واستمرارية، موضحاً أن هذا النجاح يستند إلى رؤية راسخة تعتبر الثقافة ركيزة أساسية للاستقرار، وليست نشاطاً ثانوياً يمكن الاستغناء عنه.

وأشار جمعة إلى أن الدعم المؤسسي والتنظيم المتقدم أسهما بشكل مباشر في ضمان استمرار الفعاليات الكبرى بثقة، لافتاً إلى أن هذا الحضور المتواصل يعكس نضج البنية الثقافية وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف.

وأضاف أن هذا الاستمرار يحمل رسالة حضارية واضحة، مفادها أن الإبداع لا يتوقف، بل يستمر في التوهج معززاً من حضور الدولة وتكريس صورتها كواحة للأمن والانفتاح وصناعة المستقبل.

فخر واعتزاز

من جانبها، أعربت المخرجة المسرحية الإماراتية إلهام محمد عن فخرها واعتزازها بهويتها كابنة لدولة الإمارات ولإمارة الشارقة، مثمنةً الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمهرجان «أيام الشارقة المسرحية» الذي انطلقت نسخته الخامسة والثلاثون في موعدها.

ومشيرة إلى قيمة احتفاء سموه بالمبدعين في مجال المسرح خصوصاً، وشتى مجالات الإبداع. ولفتت إلهام محمد إلى أن نجاح المهرجان هذا العام كان استثنائياً. وأوضحت أنه تحول إلى «عرس فني» حقيقي.

وأكد الكاتب المسرحي العراقي أحمد الماجد أن المشهد الثقافي عامةً في الإمارات، والمسرحي على وجه الخصوص، يتمتع بالقوة والاستقرار.

مشدداً على أنه لا خوف على مستقبل الحراك الإبداعي في الدولة، على الدوام. وأوضح الماجد أن الركيزة الأساسية لهذا الصمود تعود إلى الدعم اللامحدود والرؤية السامية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

منوهاً بالدور الثقافي الذي ينهض به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في التأسيس لمسرح رصين قادر على تجاوز العقبات كافة، واصفاً سموه بـ«عاشق المسرح».