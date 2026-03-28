الحراك الثقافي في الإمارات.. إبداع متواصل وبريق لا يخبو

فمن قلب الفعل الإبداعي، ومن على خشبات المسرح التي لا تنطفئ أنوارها، تتجدد الحكاية؛ حكاية وطن يكتب تفوقه وتميزه بلغة الفن، ويؤكد أن الثقافة ليست ترفاً، بل ركيزة وعي وصمود.
وفي هذا السياق، جاءت الدورة الخامسة والثلاثون من «أيام الشارقة المسرحية» شاهداً حياً على استمرارية الحراك الثقافي وتماسكه.
حيث التقت «البيان» نخبة من المبدعين والمثقفين الذين أجمعوا على أن الإبداع في الإمارات يمضي بثقة وثبات، مدفوعاً برؤية راسخة ودعم لا ينقطع.
وبينت التصريحات التي تنبض بالفخر والاعتزاز، تتشكل صورة مشهد ثقافي قادر على الارتقاء الدائم والإصرار، ليبقى المسرح، ومعه مختلف الفنون، منبراً للحياة، ورسالةً تؤكد أن الإمارات ماضية في نهجها الحضاري في كل الظروف.
ممثلةً في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات. وأوضح غباش، خلال حديثه لـ«البيان»، أن الحركة الثقافية في الدولة مستمرة بوصفها قوة ناعمة فعالة.
مشيراً إلى أن انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان «أيام الشارقة المسرحية» في موعدها أكبر دليل على حيوية المشهد الثقافي واستمراريته، مؤكداً أن الفرق المسرحية والفنانين يعملون بكامل طاقتهم لتقديم رسالتهم السامية.
ثبات واستمرارية
وأشار جمعة إلى أن الدعم المؤسسي والتنظيم المتقدم أسهما بشكل مباشر في ضمان استمرار الفعاليات الكبرى بثقة، لافتاً إلى أن هذا الحضور المتواصل يعكس نضج البنية الثقافية وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف.
فخر واعتزاز
ومشيرة إلى قيمة احتفاء سموه بالمبدعين في مجال المسرح خصوصاً، وشتى مجالات الإبداع. ولفتت إلهام محمد إلى أن نجاح المهرجان هذا العام كان استثنائياً. وأوضحت أنه تحول إلى «عرس فني» حقيقي.
مشدداً على أنه لا خوف على مستقبل الحراك الإبداعي في الدولة، على الدوام. وأوضح الماجد أن الركيزة الأساسية لهذا الصمود تعود إلى الدعم اللامحدود والرؤية السامية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
منوهاً بالدور الثقافي الذي ينهض به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في التأسيس لمسرح رصين قادر على تجاوز العقبات كافة، واصفاً سموه بـ«عاشق المسرح».