باولو كويلو.. روائي النجاة الروحية في زمن الهشاشة الإنسانية

تبدو تجربة الروائي البرازيلي باولو كويلو من أكثر التجارب الروائية إثارة للأسئلة النقدية في الأدب المعاصر، ولا يعود ذلك إلى انتشارها الواسع فحسب، بل بسبب طبيعة الأثر الذي تتركه في قارئها، فهذه الكتابة لا تتحرك داخل الرواية بوصفها بناء فنياً فقط، ولا داخل الفكر بوصفه تأملاً مجرداً، بل في المنطقة الملتبسة بين الحاجة إلى المعنى والرغبة في تبسيطه.

ومن هنا تأتي إشكالية كويلو الأساسية، والمتمثلة في أنه يكتب عن أسئلة ذات ثقل مثل المصير، والحرية، والروح، والخوف، بلغة قريبة ومباشرة، الأمر الذي جعله، في الوقت نفسه، موضع احتفاء واسع وموضع تحفظ نقدي مستمر.

لذلك فإن قراءة أعماله لا تستدعي الانحياز السريع، بقدر ما تتطلب النظر إلى مشروعه من زاويتين معاً، زاوية أثره الإنساني الواضح، وزاوية حدوده الفنية والفكرية حين يقترب من اختزال التجربة الإنسانية في صيغ رمزية ميسرة.

في أعماله مثل الخيميائي وفيرونيكا تقرر أن تموت وحاج كومبوستيلا، تتضح ملامح مشروعه بوضوح، فهو يكتب عن الإنسان بوصفه كائناً ضائعاً يبحث عن نداء خفي، وعن العالم بوصفه فضاء مليئاً بالإشارات، وعن الحياة باعتبارها امتحاناً للمعنى أكثر مما هي سلسلة من الوقائع اليومية.

وهذه العناصر الثلاثة تكاد تشكل العمود الفقري في كتابته، وهي أيضاً ما يفسر ذلك الأثر الواسع الذي يتركه في قارئ يشعر أصلاً بأن العالم من حوله لم يعد يمنحه يقيناً كافياً.

فالقارئ عند كويلو لا يخرج من الرواية حاملاً حدثاً فقط، بل يخرج غالباً وهو يراجع علاقته بنفسه وبخوفه وبالسؤال القديم نفسه، وهو كيف يمكن للإنسان أن يواصل العيش من دون أن يفقد إحساسه الداخلي بالمعنى؟

الخيميائي.. الحلم بوصفه مقاومة للضياع

في الخيميائي، يقدّم كويلو أشهر أفكاره والتي تتمثل في أن لكل إنسان «أسطورته الشخصية»، أي ذلك النداء الداخلي الذي يمنح وجوده جوهراً حقيقياً، وهنا لا تتحرك الرواية بوصفها رحلة إلى كنز فقط، بل بوصفها رحلة إلى المعنى نفسه.

وبطل الرواية لا يكتشف العالم بقدر ما يكتشف نفسه، ولا يصل إلى النهاية إلا بعد أن يمر عبر الخوف، والانتظار والخسارة والإيمان.

ومن هنا جاءت قوة هذا العمل، إذ إنه يمنح القارئ إحساساً بأن حياته مهما بدت عادية، تخفي نداء أعمق ينتظر أن يُصغى إليه.

لكن المأخذ النقدي في الرواية يكمن في أن هذا التصور يبدو أحياناً شديد الصفاء إلى حد التبسيط، فالعالم في الخيميائي يبدو أقل قسوة مما هو عليه فعلاً.

والنجاة تبدو أقرب إلى قرار داخلي منها إلى صراع مع شروط واقعية معقدة، وهنا تكمن مفارقة كويلو، فهو يمنح القارئ أملاً حقيقياً،.

لكنه يفعل ذلك أحياناً عبر اختزال التناقضات التي تصنع الحياة نفسها، ومع ذلك لا يمكن إنكار أن الرواية نجحت في جعل الحلم قيمة إنسانية مشروعة، وفي إعادة الاعتبار لفكرة الإصغاء إلى الداخل وسط صخب العالم.

فيرونيكا.. التمرد على الحياة المعلّبة

أما «فيرونيكا تقرر أن تموت»، فهي تكشف وجهاً آخر من عالم كويلو، وجهاً أكثر قتامة واحتكاكاً بالعطب الإنساني، إذ تبدأ الرواية من محاولة انتحار.

لكنها تتطور إلى مساءلة قاسية لفكرة «الحياة الطبيعية»، وهنا لا يسأل كويلو كيف نحقق أحلامنا، بل كيف يمكن لإنسان يبدو حياً من الخارج أن يكون منطفئاً تماماً من الداخل.

ومن خلال المصحة العقلية، يفضح ذلك الشكل الخفي من العنف الاجتماعي الذي يجعل الامتثال فضيلة، والاختلاف تهمة، والهدوء الظاهري دليلاً مضللاً على السلام الداخلي.

تكمن قوة هذه الرواية في أنها تقترح أن الجنون ليس دائماً انهياراً، بل قد يكون احتجاجاً على عالم مروّض أكثر من اللازم، فهي لا تدافع فقط عن الفردية، بل تدافع عن حق الإنسان في أن يشعر وأن يرفض وأن يعيش خارج القوالب الجاهزة، ومع ذلك تميل الرواية أحياناً إلى المباشرة في طرح أفكارها، فتبدو الرسالة الفكرية أوضح من البناء الفني.

لكن هذا الوضوح تحديداً هو ما جعلها تمس قارئاً يشعر أن الخطر الحقيقي ليس في الصخب، بل في البرود الداخلي الذي تخلّفه الحياة المكررة.

حاج كومبوستيلا.. الطريق كاختبار للروح

وفي روايته حاج كومبوستيلا، نصل إلى الجذر الروحي الأوضح في تجربة كويلو، فالرواية هنا أقرب إلى رحلة داخلية مكتوبة بلغة الطريق، إذ لا يعود السفر مجرد انتقال بين الأمكنة، بل يصبح تدريباً على الإنصات.

واختباراً للإيمان، ومحاولة لفهم الذات عبر المشقة والتجرد والانتباه، وما يلفت في هذا العمل أن كويلو لا يكتب الرحلة بوصفها مغامرة خارجية، بل بوصفها تربية روحية، كأن الإنسان لا يعثر على نفسه إلا حين يبتعد قليلاً عن ضجيج حياته المعتادة.

ومن هنا تبدو الرواية مفتاحاً ضرورياً لفهم عالمه كله، لأنها تكشف أن الطريق عنده ليس مكاناً نعبره، بل حالة وجودية نتغير داخلها ببطء ووجع وتأمل.

بين قوة الأثر وحدود التبسيط

وهذا التراكم الأدبي المثير ما يجعل باولو كويلو روائياً شديد القرب من روح عصرنا، فهو يكتب للإنسان الذي يشعر بالهشاشة، يكتب لمن فقد يقينه.

ولمن يبحث عن معنى يحميه من التفكك، ولمن يريد أن يرى في الأدب أكثر من متعة جمالية، وصحيح أن لغته تميل إلى الوضوح، وأن رمزيته لا تبلغ دائماً أعلى درجات التعقيد، لكن أثره لا يقاس بهذا وحده.

فقيمته تكمن في أنه حوّل الرواية إلى مساحة مواساة وتأمل، من دون أن يفقدها تماماً قدرتها على مساءلة الحياة.

ولعل ما يمنح تجربة باولو كويلو هذا الحضور الممتد لا يعود إلى تفوقها الفني بقدر ما يعود إلى قدرتها على ملامسة مطلب المعنى في زمن فقد كثيراً من مرجعياته الصلبة، غير أن هذه المزية نفسها هي ما يضعها في موضع إشكال نقدي دائم، إذ كلما اقتربت من القارئ اتسعت المسافة بينها وبين التعقيد الجمالي الصارم.

ومن هنا فإن قراءة كويلو لا تستقر عند ثنائية الإعجاب أو التحفظ، بل تنفتح على سؤال أعمق يتعلق بما يطلبه الإنسان المعاصر من الأدب أصلاً، هل يريده فضاء للمعرفة الجمالية، أم ملاذاً رمزياً يخفف قسوة الوجود؟