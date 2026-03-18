كتاب الكي للزهراوي نقل الكي من حقل المغامرة إلى حقل الطب المنهجي

يُعدّ أبوالقاسم خلف بن عباس الزهراوي (توفي عام 1013م) أحد أعظم أطباء الأندلس، ومؤسس الجراحة العلمية في الحضارة الإسلامية، الذي ارتبط اسمه في الذاكرة الطبية العالمية بكتابه الموسوعي التصريف، الذي ظل مرجعاً معتمداً في الشرق والغرب قروناً طويلة.

غير أن هذه الموسوعة لا تختزل في الجراحة وحدها، بل تضم كتباً متخصصة أخرى شكلت نواة علوم قائمة بذاتها، من أبرزها كتاب الكي، الذي قدم فيه الزهراوي أول معالجة علمية منهجية لهذا الأسلوب العلاجي القديم، محولاً إياه من ممارسة بدائية إلى إجراء طبي مضبوط بالقواعد والتشخيص والأخلاق.

عُرف الكي منذ الحضارات القديمة في مصر وبلاد الرافدين واليونان، وكان يُستخدم لعلاج آلام المفاصل، والنزيف، وبعض الأورام، وأمراض الأعصاب.

غير أن استعماله ظل طويلاً خاضعاً للتجربة العشوائية، وكثيراً ما ارتبط بالمشعوذين والمعالجين الشعبيين.

فتسبب في تشويه المرضى أو إعاقتهم أو وفاتهم، جاء الزهراوي في القرن الرابع الهجري ليضع حداً لهذا الاضطراب، وينقل الكي من حقل المغامرة إلى حقل الطب المنهجي.

موقع الكتاب داخل «التصريف»

أفرد الزهراوي للكي كتاباً مستقلاً ضمن موسوعته «التصريف»، وتناوله بوصفه فرعاً جراحياً دقيقاً لا يجوز اللجوء إليه إلا بشروط صارمة، وقد عُرف هذا القسم في المخطوطات اللاتينية والعربية باسم:

كتاب في الكي بالنار وأحكامه، وكان يُنسخ أحياناً وحده، ويُتداول ككتاب أو كمرجع مستقل بين الأطباء.

منهج الزهراوي

تميز كتابه بثلاثة عناصر غير مسبوقة في عصره، من التشخيص قبل العلاج، مؤكداً الزهراوي أن الكي لا يُستخدم إلا بعد فشل العلاج الدوائي، أو في حالات مرضية محددة لا ينفع معها غيره.

كما رفض استعماله بوصفه علاجاً أولياً أو سهلاً، محدداً المواضع تشريحياً، شارحاً مواضع الكي على الجسد، وعمق الحرق المناسب، وعدد مرات الكي، والأدوات المستعملة، وحتى شكل المكواة وحرارتها.. ليصبح أول من ربط الكي بعلم التشريح ربطاً علمياً واضحاً.

التحذير من الإفراط في الكي

كتب بوضوح أن كثرة الكي تفسد الأعضاء وتضعف القوى وتهلك المريض، ووضع قائمة بالأمراض التي يُمنع فيها الكي منعاً قاطعاً بين النار والأخلاق الطبية، فلم ينظر الزهراوي إلى الكي كقوة قهرية، بل كأداة اضطرارية.

وهو يؤكد أن الطبيب مسؤول عن ألم المريض، وعن العاهة إن وقعت، وعن الموت إن أخطأ..

ولهذا شدد على أن من لا يُحسن علم التشريح ولا خبرة الجراحة، لا يحل له أن يمس جسد الناس بالنار، وهنا تتجلى إحدى أقدم الصيغ الواضحة لما يمكن تسميته اليوم أخلاقيات الممارسة الطبية.

أثر الكتاب في الطب الأوروبي القديم

انتقل كتاب الكي إلى أوروبا ضمن ترجمة موسوعة التصريف، إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر، على يد الإيطالي جيرارد الكريموني، ودخل ضمن مناهج مدارس الطب في ساليرنو وبولونيا ومونبلييه، بعد ترجمات أخرى.

واعتمد عليه الجراحون الأوروبيون في العصور الوسطى بوصفه المرجع الأوثق في العلاج الحراري.

حيث تعرف الأطباء الغربيون من خلاله، للمرة الأولى، على استعمال منضبط للكي يقوم على التشخيص الدقيق، وتحديد الموضع التشريحي، وضبط درجة الحرارة، والتحذير من الإفراط حتى القرن السادس عشر.

بعد أن نقل المترجمون الأوروبيون مصطلحات الزهراوي وتقسيماته كما هي تقريباً، مقروناً بشرح منهجي قريب مما سمى لديهم في الكتب اللاتينية بالكاتيريوم، أي الكي، وأنه محدود الاستخدام.

وظل هذا التصور حاضراً في كتب الجراحة الأوروبية حتى القرن السادس عشر، عند أطباء مثل الفرنسي غي دي شولياك، من القرن الرابع عشر الميلادي، ويعد طبيب عصره.

وكذلك الجراح الفرنسي أمبروز باريه من القرن السادس عشر، وأحد رواد الجراحة الحديثة، الذين استشهدوا مباشرة أو ضمنياً بالمدرسة الأندلسية في الجراحة، وبالأخص الزهراوي.

في الطب الحديث

اختفى الكي بالنار بصورته البدائية في الطب الحديث، لكنه عاد في صورة الكي الحراري الجراحي، المعروف باسم جهاز «إلكتروكاتوري»، وهو أكثر تطوراً ودقة، ليتحول لدينا اليوم.

ويعرف بالكي الكهربائي، ويستخدم في إيقاف النزيف، وإغلاق الأوعية الدموية وإزالة الأورام الصغيرة، وجراحة الأعصاب، وجراحة الجلد.. أي ذات الأسباب قبل ألف عام.

ورغم اختلاف الأداة، فإن الفكرة الجوهرية واحدة، من استخدام الحرارة علاجاً، لا تعذيباً.

وضمن حدود تشريحية وأخلاقية صارمة، وهي الفكرة نفسها التي وضع الزهراوي أسسها قبل ألف عام حين قال: عملياً، إن النار يجب أن تكون آخر الدواء لا أوله.

لماذا يُعد هذا الكتاب مفصلياً؟

لأن الزهراوي لم يرفض الكي، ولم يقدسه، بل عَقّله، فجعله علماً بعد أن كان حيلة، ونظاماً بعد أن كان فوضى، ومسؤولية أخلاقية بعد أن كان قسوة بلا حساب..

ففي كتابه عن الكي، لا يعلمنا الزهراوي كيف نحرق الجسد، بل كيف نحميه من الحرق غير الضروري. يعلمنا أن القوة في يد الطبيب ليست في النار التي يحملها، بل في المعرفة التي تضبطها، وفي الضمير الذي يقيدها..

وهكذا رسم أدوات الجراحة في كتابه الشهير، وبالتحديد في كتاب الكي، رسم حدوداً دقيقة بين العلاج والأذى، وبين العلم والعنف، وبين الطبيب والمقامر بأجساد الناس.

المصادر:

موسوعة شمس العرب تسطع على الغرب، للألمانية هونكه زيغريد، مترجمة عام 1993م في دار الآفاق الجديدة، بيروت.

كتاب الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي الحديث.. للبروفيسور مظهر جلال عام 1969م، طبع في مركز كتب الشرق الأوسط، بالقاهرة.

