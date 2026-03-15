«المفتش فصيح» في موسمه الخامس.. حارس العربية المتجدد

يواصل برنامج «المفتش فصيح» حضوره الثقافي اللافت في موسمه الخامس على قناة سما دبي خلال شهر رمضان المبارك، ليؤكد مكانته أحد أبرز المشاريع الإعلامية المعنية بحماية اللغة العربية وتعزيز حضورها في المشهد المعرفي المعاصر.

البرنامج لم يعد مجرد مادة تلفزيونية تُعنى بتصحيح الأخطاء الشائعة، بل تحوّل إلى مشروع ثقافي متكامل يسلط الضوء على قضايا اللغة في الفضاء الرقمي، ويعيد تقديمها بأسلوب درامي تفاعلي يجمع بين المعرفة والمتعة.

ومنذ انطلاقته تبنّى «المفتش فصيح» رؤية واضحة تقوم على تقريب الفصحى إلى الناس، لا بوصفها لغة نخبوية، بل باعتبارها أداة حياة يومية وهوية جامعة.

وفي موسمه الحالي، تتعزّز هذه الرؤية عبر تطوير الفقرات، وتوسيع دوائر التفاعل، واستثمار أدوات السرد البصري والدرامي لإيصال الرسالة اللغوية بصورة أكثر عمقاً وتأثيراً.

تحليلات لغوية

وخلال حديثه لـ«البيان» أكد الإعلامي أيوب يوسف أن الموسم الخامس يحافظ على روح البرنامج القائمة على التنويع في الطرح، حيث تتوزع الحلقات بين مشاهد تمثيلية تجسد الأخطاء الشائعة في الحياة اليومية، وتحليلات لغوية مبسطة تكشف أصول الكلمات وتطور دلالاتها.

وقال: «يبرز في هذا الموسم توسع واضح في البناء المعرفي للفقرات، بحيث لا يقتصر التصحيح على بيان الصواب والخطأ، بل يمتد إلى تفسير الخلفيات الدلالية والصوتية والصرفية للكلمات، مستنداً إلى أمهات المعاجم ومراجع العربية الموثوقة، ما يمنح البرنامج بُعداً علمياً رصيناً دون أن يفقد روحه الخفيفة».

وأكد أيوب يوسف أن أبرز إضافات هذا الموسم إطلاق «بودكاست فصاحة»، الذي يشكّل منصة جميلة تجمع بين طفلين يتناولان لفظة محلية وإيجاد جذر لغوي لها، ويتميّز الطرح فيه بالحوار اللطيف بينهما، ما يفتح مساحة للتأمل لكلماتنا المحلية الجميلة.

أسلوب جذاب

أما فقرة «جني المعاني» فتأتي بوصفها مساحة استكشافية تعيد الاعتبار لثراء العربية وعمقها الاشتقاقي، في هذه الفقرة يُنتقى لفظ أو تعبير شائع، ثم تُكشف معانيه الدلالية عبر العودة إلى جذره اللغوي بأسلوب يجذب جميع شرائح المجتمع وبطابع كوميدي يتميز به نجما الكوميديا خليل الرميثي ومروان عبدالله صالح، لا تكتفي الفقرة بعرض المعنى القاموسي، بل تربط بين الأصل والسياق المعاصر، موضحة كيف تتطور الدلالة عبر الزمن، وكيف يمكن للمتحدث المعاصر أن يستثمر ثراء اللفظ في خطابه اليومي، وهكذا تتحول الكلمة من مفردة عابرة إلى حكاية لغوية نابضة بالحياة.

كما تحمل فقرة «منطقة ومعنى» بُعداً ثقافياً توثيقياً، إذ تتناول معاني أسماء مناطق دبي في قالب كوميدي هادف مع الفنانين إبراهيم سالم ونصر حماد، ومن خلال هذه الفقرة يُضاء على التنوع اللغوي داخل الفضاء العربي، ويُبرز كيف أن اللهجات المحلية، على اختلافها، تستند في كثير من مفرداتها إلى جذور فصيحة، وتشكّل هذه المعالجة جسراً بين الفصحى والموروث الشعبي، مؤكدة أن العلاقة بينهما علاقة امتداد لا قطيعة.

دراما وكوميديا

وأكد يوسف أن البرنامج يحافظ في هذه الدورة على أسلوبه القائم على الدراما القصيرة والكوميديا الهادفة، حيث تُجسَّد الأخطاء اللغوية في مواقف حياتية مألوفة، قبل أن يتدخل «المفتش» لتوضيح الصواب بأسلوب جذاب، مشيراً إلى أن هذا المزج بين السرد البصري والتصحيح العلمي يمنح البرنامج قدرة على الوصول إلى شرائح عمرية متنوعة، ويجعل من الفقرة اللغوية تجربة مشاهدة ممتعة لا درساً تقليدياً جامداً.

وأضاف: في انسجام مع عنوانه الضمني «حارس العربية في زمن الرقمنة»، وسّع البرنامج حضوره عبر المنصات الرقمية، من خلال مقاطع قصيرة، واقتباسات لغوية، وتفاعلات مباشرة مع الجمهور، ما أسهم في تعزيز الوعي اللغوي خارج إطار البث التلفزيوني، وتجاوز «المفتش فصيح» كونه برنامجاً توعوياً إلى مشروع ثقافي مستدام يسعى إلى ترسيخ مكانة العربية في الوعي العام، وتعزيز حضورها في الفضاء الإعلامي والرقمي.

وأردف: من خلال فقراته المتجددة من «بودكاست فصاحة» إلى «جني المعاني» و«منطقة ومعنى»، وفقرة «أبو العريف» و«أبو الأسماء»، و«العامي الفصيح» و«مناوشات فصيح وحيصوفة»، «وقل ولا تقل»، يواصل البرنامج تألقه بوصفه منصة معرفية تتجدّد مع كل جيل، وبهذا يثبت البرنامج من جديد أن الدفاع عن اللغة العربية ليس موقفاً عاطفياً فحسب، بل عمل إعلامي منهجي يستند إلى المعرفة، ويخاطب العقل والوجدان معاً، في رحلة مستمرة لصون الهوية وصناعة الوعي.