كتاب «سياسة الصبيان وتدبيرهم»طبّ الطفولة ورِقّة المعرفة عند ابن الجزار

في زمنٍ كانت فيه المعرفة الطبية موجّهة نحو الجسد القوي والمقاتل، خرج طبيب من القيروان شمال أفريقيا في القرن العاشر الميلادي، ليجعل الطفل محوراً للعلم، لا هامشاً له.

كان يرى في الصغير كائناً هشاً يحمل بذرة الحياة، وأن العناية به ليست عملاً علاجياً فحسب، بل حكمة تصاغ على مهل، ورعاية تشبه رعاية البذرة في أول موسمها؛ ذلك هو ابن الجزار القيرواني، الذي مارس الطب في القيروان العاصمة الفكرية لأفريقيا.

وألّف كتابه الشهير «سياسة الصبيان وتدبيرهم»، ليصبح واحداً من أوائل النصوص المتخصصة في طبّ الأطفال في التراث العربي والإسلامي، ومرجعاً أثّر لاحقاً في الطب الأندلسي واللاتيني، لما فيه من دقة إنسانية، قبل الدقة العلمية.

تميّز هذا العمل «سياسة الصبيان وتدبيرهم» بكونه أول محاولة عربية ناضجة لبناء طبّ خاص بالصغار، يختلف عن طبّ الكبار في طبيعتهم، وأمزجتهم، ونموّهم، واحتياجاتهم.

وبالتالي لم يكتب ابن الجزار بلسان الطبيب المتعالي، بل بلسان الحكيم الذي يراقب الطفل في نومه وبكائه ولعبه، ويقرأ في هذه العلامات لغة الجسد قبل أن يظهر المرض.

لهذا يُعد الكتاب حجر أساس في تاريخ طب الأطفال، إذ قدّم رؤية متقدمة عن تبعات الولادة، وأثر التغذية، وأهمية العناية النفسية، في وقت لم تكن أوروبا قد خطت بعد خطوات واضحة في هذا العالم.

موضوعات الكتاب

طبٌّ يبدأ من المهد، ورضاعة الحليب وتكوين الجسد يرى ابن الجزار أن الحليب هو أوّل غذاء يشكّل الطباع، ولذلك يفرد صفحات حول اختيار المرضعة، وحليب النساء، وكيف أن نوع الحليب الغليظ أو الخفيف أو الحامض ينعكس مباشرة على صحة الطفل ونفسيته، هذه النظرة المبكرة تُعد من أقدم النصوص التي تربط بين التغذية المبكرة والصحة النفسية.

النوم، الحركة، والبكاء، إشارات الطب الأولى

يعدّ النوم عند ابن الجزار مرآةً لسلامة الجسد، فالنوم المضطرب عند الطفل دليلٌ على غلبة أحد الأخلاط أو سوء الهضم أو حرارة الجو. كما يلفت إلى أن البكاء ليس دائماً علامة ألم، بل وسيلة لتفريج الرطوبات والغازات، أي وظيفة فسيولوجية طبيعية. هذه القراءة الدقيقة لسلوك الطفل تجعل الكتاب قريباً جداً من المناهج الحديثة التي تربط بين السلوك والنمو العصبي.

أمراض الصغار وعلاجاتها اليومية

يعرض ابن الجزار في هذا الفصل، أمراضاً كثيرة كانت شائعة، مثل: القيء والإسهال، وآلام البطن، والحمى، والتشنجات، ومشكلات التسنين وغيرها.

ويقدّم لها علاجات بسيطة تعتمد على الأعشاب والأطعمة المخففة، ويؤكد أن الطفل لا يحتمل ما يحتمله البالغ، وأن العلاج ينبغي أن يكون رقيقاً بقدر رقة الجسد.

التربية الصحية قبل التربية الأخلاقية

يلفت الكتاب إلى أن صحة الطفل ليست مسؤولية الطبيب فقط، بل الأسرة، فيدعو إلى: تهذيب الطعام، وتعويد الطفل على الحركة،

وإبعاده عن الخوف والغضب، وتنظيم أوقات النوم.

وكأنه يمارس طبّاً وقائياً منزلياً سبق عصره بقرون، ويرى في العناية اليومية حصناً ضد الأمراض قبل حصولها.

أهمية الكتاب اليوم

تنبع أهمية كتابه «سياسة الصبيان وتدبيرهم» من كونه نصاً يجمع بين الدقة الطبية والحدس الإنساني، وينظر إلى الطفولة بوصفها أساس العمر كله، وقد كان تأثيره واضحاً؛ إذ تُرجم إلى اللاتينية في صقلية، وامتد تأثيره إلى الجامعات الأوروبية لقرون.

، وتداولته مدارس الطب الأوروبية لقرون، باعتباره مرجعاً نادراً في طبّ الأطفال عند المسلمين، وهو لا يزال حتى اليوم يقدم نموذجاً ملهِماً: طبّاً وقائياً يعتني بالطفل لا من باب المرض، بل من باب حماية الحياة.

نصوص تعليمية

كما تمت ترجمة الكتاب إلى اللاتينية عبر جزيرة صقلية بوصفها محطة عبور بين العالم الإسلامي والأوروبي، كما تمت ترجمة أجزاء من الكتاب في مدرسة ساليرنو الطبية في إيطاليا، لتصبح ضمن النصوص التعليمية التي دُرست تحت اسم الرعاية الصحية، إلى نسخ الترجمة اللاتينية مرات عدة، ومتوفرة في مكتبة بودليان بأكسفورد، والمكتبة الوطنية في باريس، ومكتبة ميونخ الألمانية ومكتبة الإسكوريال الإسبانية. وأغلب هذه القطع المترجمة مختصة بالرضاعة، وأمراض الأطفال.

ابن الجزار الطبيب الذي كتب للضعفاء

أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الجزار توفي عام (979م)، ابنُ طبيبٍ قيرواني، درس عند والده ثم على يد أطباء القيروان الكبار، مثل إسحاق بن عمران. اختار أن يبتعد عن قصور الأمراء، وأن يعالج الفقراء في بيمارستان المدينة، فأورثه الناس لقب طبيب الفقراء.

ألّف كتباً كثيرة، لكن كتابه في طبّ الأطفال يظل الأكثر رهافة، لأنه يمزج بين العلم والرحمة، ويقدّم رؤية تُثبت أن الحضارة تُقاس أيضاً بطريقة رعايتها لصغارها.

الكتاب وضع حجر الأساس في تاريخ طب الأطفال

أكد ابن الجزار أن العلاج ينبغي أن يكون رقيقاً بقدر رقة الجسد

الكتاب قريب جداً من المناهج الحديثة التي تربط بين السلوك والنمو العصبي

ينظر الكتاب إلى الطفولة بوصفها أساس العمر كله

