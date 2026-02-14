دبي.. عروض فنية عالمية تغذي الاقتصاد الإبداعي

تشهد إمارة دبي، بفضل بنيتها التحتية المميزة، عروضاً فنية عالمية تسهم في تعزيز مكانتها عاصمةً للثقافة والإبداع، حيث تتوافد إليها الفرق المسرحية والفنانون من مختلف الدول لتقديم تجارب فريدة على أرضها، ما يسهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي وتعزيز الحركة السياحية.

وأكد المخرج جون ستيفانيوك أن الحراك الفني في دبي يشهد نمواً متسارعاً، حيث تشكل الإمارة أرضية مثالية للإبداع، إذ تتوفر في رحابها مقومات مميزة وصروح فريدة لتطوير التجارب المسرحية.

وأشار إلى أن دبي تقدم عروضاً ترفيهية من الطراز الأول وأن تقديم مثل هذه العروض ضرورة طبيعية في مدينة تتمتع بهذا القدر من الجمال والتفرد، لافتاً إلى أن «دبي أوبرا» منصة مفتوحة تتيح استقبال هذه العروض العالمية وتقديمها للجمهور.

| أرشيفية عروض مسرحية من مختلف دول العالم تستقطبها الإمارة

وفي حديثه عن دور الثقافة والفنون الأدائية في إثراء الاقتصاد الإبداعي المحلي، أوضح أن الثقافة تشكل الأساس الذي تقوم عليه أي منظومة اقتصادية، فكل اقتصاد يحتاج إلى مساحات يلتقي فيها الناس للاحتفاء والتشارك، مضيفاً: «إن المشهد المعماري المذهل في دبي هو أحد العوامل الرئيسية التي تجذب الزوار من مختلف دول العالم».

ويصف المسرح بأنه أحد أهم أشكال الفنون في العالم لما يتيحه من دمج للغناء والرقص وسرد القصص من زوايا جديدة، معتبراً أن التجربة الفنية في دبي تعد أحد أسباب زيارة مدينة مثل دبي، المدينة الحديثة المفعمة بالطاقة.

من جهته قال الموسيقي العالمي أليكس لاكامواير: «إن دبي تشهد تطوراً لافتاً في حضورها الفني على المستوى العالمي، فإن استضافتها عدداً كبيراً من العروض المسرحية المتنوعة والإنتاجات الثقافية المختلفة أسهم بشكل مباشر في إثراء المشهد الثقافي المحلي وتعزيز السياحة».

وأوضح أن الانفتاح الثقافي الواسع جعل المدينة أكثر جذباً للجمهور من مختلف أنحاء العالم وأسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً.

ولفت إلى أن التنوع في العروض جعل دبي وجهة لعشاق التجارب الثقافية، إذ يحظى سكان وزوار المدينة بتجارب ثقافية نوعية، وباتت الأعمال المسرحية من مختلف العالم جزءاً متاحاً من الحياة الثقافية في المدينة، منوهاً بأن استضافة دبي عروض فنية عالمية وفعاليات وأنشطة ثقافية ينعكس بشكل مباشر على تطور الحركة الاقتصادية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن سرعة التطور العمراني في دبي تجعل بناء مسارح جديدة في متناول اليد، مؤكداً ثقته في قدرة المدينة على مواصلة تعزيز بنيتها التحتية الثقافية ودورها المتنامي في المشهد المسرحي العالمي.