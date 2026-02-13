دبي.. ملايين الكتب تحت سقف «بيغ باد وولف»

وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتحت شعار «ما وراء الضجيج»، يحفل المعرض بملايين الكتب بأسعار تبدأ من درهمين فقط، موفراً مساحة ملهمة للقراءة. وتؤكد هذه النسخة الاستثنائية مكانة معرض «بيغ باد وولف» كأكبر وأشمل معرض لبيع الكتب في دبي، وقد أعلن عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس في مكتبة محمد بن راشد.
وأشارت إلى أن الثقافة في دبي تمتد لتكون جزءاً من الاحتفاء بالمناسبات الدينية والاجتماعية، مؤكدة أن وجود المعرض في هذا التوقيت يعزز فكرة الاجتماع حول القراءة .
ويجعل من اقتناء الكتاب نشاطاً عائلياً ضمن أجواء الشهر، وبينت أن تنوع الكتب المعروضة لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب ساعات العمل الممتدة، يتيح للعائلات قضاء وقت في أجواء ثقافية غنية، ما يرسخ علاقة المجتمع بالكتاب بوصفه جزءاً من نمط الحياة.
الارتقاء بتجربة الزوار
وأوضح أن موقع دبي الاستراتيجي، إلى جانب كونها مدينة متعددة الجنسيات وذات بنية متقدمة، يجعلها نقطة انطلاق مثالية لتوسع المعرض إقليمياً، مشيراً إلى أن المعرض توسع بالفعل إلى نحو عشر مدن في المنطقة.
ونوّه إلى أن الطلب على الكتاب المطبوع لا يزال قوياً، موضحاً أن التجربة الحسية للقراءة بعيداً عن الشاشات تبقى جزءاً مهماً من حياة كثيرين، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة للابتعاد عن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية.
مؤكداً أن تعزيز ثقافة القراءة ينعكس مباشرة على التنمية الاقتصادية، إذ إن الفرد كلما ازداد معرفة تحسن أداؤه المهني، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التقدم على المستويين الفردي والمجتمعي.
من جهته، أكد فاضل حسين أحمد، مدير معرض «بيغ باد وولف» في منطقة الشرق الأوسط، أن المعرض في العالم العربي مكمل لدعم الثقافة وللمعارض العربية التي تقام في دولة الإمارات.
مشيراً إلى أن المعرض يأتي في سياق تكاملي مع هذه الفعاليات الثقافية. وأوضح أن «بيغ باد وولف» يهدف إلى تمكين الناس من القراءة وإيصال الكتاب إليهم بسعر مناسب جداً، خاصة أن الكتب اليوم مرتفعة الثمن. وأشار إلى أن وجود المعرض في رمضان يطرح فكرة تحوله إلى نشاط عائلي قرائي، حيث يمكن أن تجتمع العائلة بعد الإفطار حول الكتاب.
مبيناً أن المعرض يتميز بطابعه التجريبي والعائلي، مع برامج خاصة للأطفال تتضمن أنشطة ترفيهية وألعاباً، وتهيئة ساحة خاصة لجلوس العائلات مع أبنائهم، بما يخلق تجربة مختلفة ويجعل من زيارة المعرض فسحة عائلية متكاملة. ولفت إلى أن معرض «بيغ باد وولف» في دبي انطلق قبل نحو سبع سنوات واستمر بوتيرة متصاعدة من النجاح، وأن الجمهور في دبي نوعي ويحرص على الحضور سنوياً.
مؤكداً أن دبي تمثل محطة رئيسية ينطلقون منها إلى محطات أخرى. وأضاف أن معرض «بيغ باد وولف» يمنح الناشرين المحليين والعرب فرصة لتسويق كتبهم بأسعار مخفضة والوصول إلى عدد أكبر من القراء، مشيراً إلى تزايد أعداد المشاركين سنوياً، ومع توازن الجمهور العربي والأجنبي بات المعرض يتيح عرض أكثر من 20 ألف عنوان عربي إضافة إلى مئات الآلاف من الكتب.