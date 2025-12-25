أشجان: التعلّم والتجدد عنوانان يقودان مسارات تجربتي الفنية

عشقت الفنانة الإماراتية أشجان الفن منذ نعومة أظفارها، وشاركت في الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية والسينمائية، ما أسهم في ترسيخ حضورها في الساحة الفنية وإثراء الحراك الفني، لا سيما أنها تتميز بأداء لافت، وقدرة على تجسيد الشخصيات المتنوعة بإبداع متفرد.

وقالت الفنانة أشجان لـ«البيان»: «رغم السنوات التي مرت في مشواري الفني، لكن لم أُرضِ طموحي بعد، خصوصاً على صعيد التلفزيون والسينما».

ولفتت إلى أنها وجدت خطواتها الفنية الأولى على خشبة المسرح منذ طفولتها في المدرسة، وجاءت انطلاقتها الحقيقية عام 2000 عبر مسرحية «عيناها»، وسجلت العام التالي حضورها التلفزيوني الأول، من خلال مسلسل «مؤامرات عائلية»، لتبدأ بعدها مسيرة فنية، تميزت بالتنوع والاستمرارية.

وأشارت إلى أنها لا تنظر إلى تجربتها بوصفها محطات منتهية، بل بمثابة مسار مفتوح على التعلم والتجدد، اللذين يقودان تجربتها الفنية، مؤكدة أنها لا تزال تردد حتى اليوم عبارة «محلك سر»، تعبيراً عن إيمانها بأن الفنان الحقيقي يبقى في حالة بحث دائم عن التطور بعيداً عن الاكتفاء أو التوقف عند منجز بعينه.

وأوضحت أشجان أن مشاركتها في المسلسل الكرتوني الإماراتي الشهير «فريج» من خلال شخصية «أم علاوي» يعد إحدى أبرز محطاتها الفنية، إذ ارتبطت الشخصية بذاكرة الجمهور على نطاق واسع، كما تعززت شهرتها من خلال الكليب الرمضاني «هل رمضان»، إذ تعرف بعبارة «شو نفطر اليوم».

ولفتت إلى مشاركتها في مهرجانات محلية ودولية، ونيلها جوائز عدة، من بينها جائزة أفضل ممثلة مسرحية، إضافة إلى تكريمات في مجال السينما، مؤكدة أن قيمة هذه الجوائز تكمن في تقدير الجهد والاستمرارية وليس كونه هدفاً بحد ذاته.

وأضافت: «تنقلت بين مجالات فنية متعددة، شملت المسرح، والتلفزيون، والسينما، والرسوم المتحركة، والأعمال الإذاعية، بالإضافة إلى جانب التمثيل، حيث شاركت في تقديم المناسبات والفعاليات مع طموح متواصل لمزيد من العطاء».

وأكدت أن المسرح يظل الأقرب إلى قلبها حيث قدمت أعمالاً مسرحية جوهرية متعددة من بينها: «حرم معالي الوزير»، و«طقوس الأبيض»، و«الميزان»، و«عيناها»، و«دهن عود»، مضيفة:

«شاركت في مسلسلات تلفزيونية أبرزها: «زمن طواف»، و«ريح الشمال»، و«وديمة وحليمة». وفي مجال الرسوم المتحركة شاركت في أعمال مثل: «فريج»، و«سراج»، إضافة إلى أدائها شخصية «مدهش» في مفاجآت صيف دبي، أما في السينما فقدمت أفلاماً عدة من بينها:

«دلافين»، و«كبريت»، وكل تلك المشاركات والأعمال أسهمت في تعزيز حضوري الفني، وإثراء تجربتي». ولفتت إلى مواصلة حضورها الفني، من خلال مشاركتها الحالية في الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي «وديمة وحليمة»، حيث تجسد شخصية «شمسة»، في تجربة، تبرز طموح استمرارها في المشهد الفني بروح تؤمن بأن طريق النجاح طويل، ويحتاج إلى مزيد من الجهد والمثابرة.