10 لوحات صنعت أساطير فنية

على مر العصور، برزت لوحات أيقونية صنعت شهرة فنانين عظماء في عالمنا وجعلتهم أسماء خالدة في الميدان. ولم تقتصر هذه الأعمال على إبراز موهبة أصحابها، بل نبضت بروح الفنان، وحوّلت اسمه إلى علامة مضيئة في سماء الجمال.

وفي ما يلي أبرز 10 لوحات صنعت الشهرة لمبدعيها:

1. لوحة «الموناليزا» للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، إحدى أشهر اللوحات العالمية، أُنجزت بين عامي 1503 و1519، وأهم ما يميزها الابتسامة الغامضة التي تُزين وجه الموناليزا.

2. لوحة «الصرخة» للفنان النرويجي إدوارد مونك، والتي تجسد القلق واليأس الإنساني، رسمت عام 1893 بعد تجربة شخصية شعر فيها الفنان بصرخة طبيعية تخترق كيانه. وتعد اليوم من أشهر أعمال الفن التعبيري.

3. «رقص في مولان دو لاغاليت» من أشهر اللوحات الفنية في العالم، للفنان الفرنسي بيير أوغست رينوار، رسمها عام 1876م، وتصور الطريقة الفرنسية في الاحتفالات والأزياء والرقص في تلك الفترة.

4. لوحة فينسنت فان غوخ «ليلة مرصعة بالنجوم فوق نهر الرون» والشهيرة باسم «ليلة النجوم»، وتصور مشهداً ليلياً لقرية هادئة تحت سماء مرصعة بالنجوم المتلألئة، وتُعد رمزاً للصراع الداخلي للإنسان، وارتباطه بالطبيعة.

5. «عاصفة على بحر الجليل»، وهي اللوحة الشهيرة للفنان الهولندي رامبرانت رسمها عام 1633، وهي العمل البحري الوحيد المعروف له، وتحمل رمزية دينية، حيث يُشير شعاع الضوء في اللوحة إلى الأمل في الحياة.

6. لوحة «غرنيكا» للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، تحفة فنية، رسمها في العام 1937م، تخليداً لضحايا مدينة غرنيكا، حيث تصور قصف مدينة غرنيكا في إسبانيا خلال الحرب الأهلية. وتعد اليوم من اللوحات الأكثر شهرة في العالم.

7. «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» لوحة الرسام الهولندي يوهانس فيرمير، رسمها عام 1665، وتظهر في اللوحة فتاة شابة ذات ملامح بريئة وغامضة، مرتديةً غطاء رأس أو عمامة شرقية وقرطاً لؤلؤياً كبيراً، ويُعَدُّ القرط اللؤلؤي أبرز ما يميز اللوحة، وتُعد اليوم من أشهر الأعمال الفنية، وتعرف بـ«موناليزا الشمال».

8. لوحة «الموجة العظيمة»، إحدى أشهر اللوحات في العالم، أبدعها الفنان الياباني كاتسوشيكا هوكوساي قبل نحو 200 عام، ويؤكد كثير من خبراء الفن أنها أكثر عمل أُعيد إنتاجه في العالم، وتعد اليوم علامة فارقة في عالم الفن الياباني.

9. كان ميلاد لوحة «انطباع شروق الشمس» عام 1872، بمثابة نقطة تحول ومنعطف جوهري في الحياة الفنية للرسام الفرنسي ورائد المدرسة الانطباعية، كلود مونيه، حيث اشتُق اسم هذه المدرسة الفنية من اسم لوحته هذه تحديداً، وكان مونيه أول من استخدم هذا الأسلوب الجديد في فن الرسم، ليصبح بعدها واحداً من أهم فناني عصره.

10 - لوحة «ولادة كوكب الزهرة» للفنان ساندرو بوتيتشيلي الذي رسمها عام 1485، وتمثل رمزاً للجمال والحب، وتعد أحد أشهر الأعمال الفنية، وإحدى أبرز أيقونات عصر النهضة.