الفن المفاهيمي في الإمارات.. حضور لافت يعكس وعي المجتمع

نجح المجتمع الإماراتي منذ مرحلة مبكرة في الانفتاح على تنوع الاتجاهات الفكرية الحديثة، والاطلاع على سائر المستجدات الثقافية، وتمكّن المبدعون الإماراتيون من أن يكونوا جزءاً من المشهد الإبداعي العالمي، وألّا يتأخروا عن الركب العالمي المتسارع في الاتجاهات كافة. واعتماداً على هذا التصور الحضاري، الذي يوازن بين الأصالة والمعاصرة، عززت حركة الفن المفاهيمي الإماراتية تطورها بصورة مشهودة، وتركت آثاراً وبصمات ترسّخ حضورها اللافت.

وأكد الفنان التشكيلي الدكتور محمد يوسف، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، لـ«البيان»، أن الإمارات حققت قفزات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية، وأن المنظومة الثقافية والفنية جزء مهم في تكوين إنسان الإمارات حالياً، مشيراً إلى أن العالم ينظر إلى هذه التظاهرة بكل شغف، وأن الدليل وجود المتاحف العالمية على أرض الدولة، ما يمثل إيماناً راسخاً بهذا الوعي.

وقال: «من خلال تغيُّر الاتجاهات الفكرية في الإمارات ومواكبة العالم، وخاصة الانفتاح البصري التشكيلي، ومشاركة الفنانين وسفرهم حول العالم وحضورهم بيناليات كثيرة، توسعت مداركهم الفنية بعيداً عن التقليدية المعروفة ومدارسها، وأدركوا أن اللوحة المسندية وموضوعاتها بدأت تتضاءل؛ وذلك لتشبُّع المتابعين بمخزونهم البصري»، لافتاً إلى أن الفنان الإماراتي اليوم حاضر في أغلب المعارض والمتاحف والبيناليات العالمية؛ لينقل الأفكار غير التقليدية والمفاهيمية إلى كل المتابعين.

وأوضحت الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي أن الكثير من الشباب اتجه إلى الفن الحركي والتجهيز في الفراغ و«الفيديو أرت» والرسم بالضوء، وهذا يعكس وعياً بقضايا المجتمع وتوظيف الفن بوصفه وسيلة للنقد والتأمل، منوهةً بدور المؤسسات الثقافية في الدولة والتي توفر منصات عرض للفنون بأنواعها، وتشجع الكثير على إبداع أعمال فنية تحمل محتوى فكرياً. وقالت: «كان لبعض المؤسسات في الدولة، مثل مؤسسة الشارقة للفنون ومؤسسة الشيخة سلامة وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومركز تشكيل، دور كبير في نشر الثقافة الفنية، سواء من خلال المعارض المحلية أو الدولية، أو الإقامات الفنية التي لها دور بارز في اطلاع الفنان على رؤى وأفكار وتجارب متنوعة لمختلف الثقافات»، مستعرضةً أبرز مظاهر التجديد في الفن التشكيلي الإماراتي، مثل الثقافة الجمالية التي تعد من القضايا المهمة التي تمثل مقدمة أساسية لانتقال الفنان الإماراتي من مرحلة إلى أخرى.

وأضافت: «في الوقت الحالي، شهد المشهد التشكيلي الإماراتي تحولاً جذرياً من حيث التطور الفني في الأسلوب والمضمون، وأصبح الفنان يساير التطور العالمي في استخدام التقنيات الحديثة لإخراج أعماله الفنية»، مؤكدةً أن أهم ما يظهر في أعمال الشباب هو الفن المفاهيمي، أو ما يسمى «الفن التركيبي»؛ لأنه يمنح الفنان الحرية في الفكر واستخدام الخامات والوسائط المتوافرة في البيئة وخلق إبداع فني يركز على جمالية الفكرة.