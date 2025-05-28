بيلي إيليش تحصل على أرفع جوائز الموسيقى الأمريكية

حصلت مغنية البوب ​​بيلي إيليش صاحبة أغنية «بيردز أوف أ-فيذر» أول من أمس على أعلى جائزة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، إذ فازت بجائزة فنانة العام في احتفال أقيم بلاس فيجاس يتم اختيار الفائزين فيه بناء على تصويت الجمهور.

وتفوقت إيليش في هذه الفئة على كل من تيلور سويفت وكندريك لامار وسابرينا كاربنتر ومورجان والين ومرشحين آخرين. كما حصدت الجوائز في جميع الفئات السبع التي رُشحت لها، والتي كان منها ألبوم العام وأفضل فنان يقوم بجولات.

وقالت إيليش في رسالة مصورة من أوروبا التي تقوم فيها بجولة غنائية «هذا أمر جنوني. أشعر بأنني عاجزة عن التعبير... أتمنى لو كنت هناك الليلة».

أصدرت إيليش (23 عاماً) ألبومها الثالث الذي سجلته في ستوديو «هيت مي هارد آند سوفت» في مايو أيار 2024.كما أرسلت جريسي أبرامز، صاحبة أغنية «ذاتس سو ترو»، والفائزة بجائزة أفضل فنان جديد لهذا العام، تسجيلاً صوتياً لقبول الجائزة. وشكرت معجبيها بالقول «حالفني الحظ لأنني علمت بالفوز عن طريقهم».

وحصلت المغنية إس.زي.إيه. على جائزتين من جوائز الموسيقى الأمريكية، هما أفضل فنانة في فئة موسيقى الآر.آند.بي وأفضل أغنية في نفس فئة الموسيقى، وهي «ساتورن»، كما تم اختيار بيكي جي أفضل فنانة لاتينية.

وغاب عن حضور الحفل، كثير من النجوم البارزين، منهم بيونسيه، التي فازت بجائزتي أفضل فنانة في موسيقى الريف وأفضل ألبوم لموسيقى الريف عن ألبومها كاوبوي كارتر وهو أول فوز تحققه في فئة موسيقى الريف ضمن حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية. أما المغني بوست مالون فقد نال جائزة فنان موسيقى الريف المفضل.ومن بين المغنين الغائبين الآخرين، تايلور سويفت وكندريك لامار.