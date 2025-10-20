"أستريكس وأوبليكس": يطلقان ألبوماً عالمياً بـ19 لغة وبملايين النسخ!

تُطرح يوم الخميس في أكثر من 20 دولة حول العالم مغامرات "أستريكس وأوبليكس" الجديدة بعنوان "Asterix en Lusitanie" ("أستريكس في لوسيتانيا").

وهو الألبوم الحادي والأربعون، وتدور أحداثه في البرتغال للمرة الأولى في تاريخ هذه السلسلة الشهيرة.

وفي هذا الجزء الجديد، يُستَقبل أستريكس ومعه أوبليكس وكلبه دوغماتيكس بحفاوة بالغة عند وصولهم إلى لوسيتانيا التي كانت آنذاك مقاطعة رومانية على الأطراف الغربية للإمبراطورية. وكما هو متوقع، يهبّ البطلان الغاليّان لنجدة اللوسيتانيين الذين يقاتلون الجنود الرومان بقيادة قائد المئة نوفوبوس، بمساعدة خائن يُدعى بيريسبيس.

وقال السفير البرتغالي في فرنسا فرانسيسكو ريبيرو دي مينيزيس خلال إطلاق الألبوم: "اشترك الغاليون واللوسيتانيون في سمات كثيرة: الوطنية، وروح الفكاهة، وحب الطعام، وروح المقاومة، وحب السفر".

لا يُخفي كاتب السيناريو فابكارو "رغبته" في إنتاج "ألبوم مُشرق بألوان زاهية" يشجع على "الذهاب في إجازة". ويقول سيليست سوروج، المدير العام لدار نشر البير رينيه التي نشرت الألبوم: "لطالما طُلب منا إنتاج ألبوم عن البرتغال". وأوضح فابكارو أنه "ليس من السهل تجنب الكليشيهات، لكننا حاولنا مقاربة بعضها بنكهة فكاهية لطيفة".

يصدر الألبوم الخميس بـ 19 لغة ولهجة محلية، منها الإنكليزية والألمانية والإيطالية، بالإضافة إلى الفنلندية والباسكية، في حوالى 25 دولة.

طُبعت خمسة ملايين نسخة، منها مليونان لبيعها في سويسرا وكندا وفي فرنسا. في المجمل، بِيعَ 400 مليون ألبوم من ألبومات أستريكس حول العالم منذ إصدارها.