راشد الملا: لوحاتي جسور تربط التراث الإماراتي بروح العصر

من هنا تأتي أهمية الرموز التي تتجذر في تفاصيل حياتنا اليومية مثل الصحراء، الذهب، واللباس التقليدي، لتصبح مفاتيح لهويتنا الثقافية وامتداداً لقصص الأجداد.
الصحراء مثلاً تمثل الامتداد والسكينة والصبر، والذهب يرمز للقيمة والخلود، أما اللباس التقليدي فيحمل في طياته تواضع الإنسان الإماراتي واعتزازه بجذوره.
في بعض أعمالي الفنية وظفت هذه الرموز بشكل مباشر وغير مباشر؛ في بداياتي، كانت تطغى على لوحاتي الطبيعة البحرية، والتي تتحول عندي إلى فضاء مفتوح للخيال وتذكير بماضي وتراث دولتنا، واللباس التقليدي يظهر كعلامة على الاستمرارية والاتصال بين الماضي والحاضر، وبالتحديد البرقع الذي أعتبره من أبرز رموز لباس المرأة وخصوصاً الشيلة و العباءة فوق الرأس التي تعبر عن الوقار والتي أمثلها بشكل كبير في بعض أعمالي.
عندما ترسم امرأة إماراتية ترتدي الزي التقليدي ما هي العناصر الرمزية التي تراها الأكثر استخداماً للهوية؟ وكيف تختار تفاصيل هذه الرموز (القماش، الخط ، الزخرفة ، الألوان) لتعزز المعنى؟
البرقع الإماراتي: أراه العنصر الأبرز الذي يميز المرأة الإماراتية عبر العصور.
استخدامه في اللوحة ليس مجرد تفصيل شكلي، بل رمز للخصوصية والقوة والهوية، فهو يختصر صورة المرأة الإماراتية الأصيلة.
أما التلّي: فأستحضر به البُعد التراثي المرتبط باليد العاملة والصنعة الدقيقة، الخطوط المتشابكة وألوان الخيوط المعدنية.
وخصوصاً أن هذي الحرفة كانت منتشرة بين نساء الإمارات ويذكرني أيضاً بالوالدة (رحمة الله عليها) وقماش البوتيلة، هو قماش بسيط جداً، لكن يعطي أثراً كبيراً من خلال التكرار وألوانه العميقة .. بالنسبة لي هو مادة تحمل الذاكرة الشعبية، وتؤكد الاستمرارية بين الماضي والحاضر. ومعظم الألوان التي أستخدمها حارة تبعث نوعاً من البهجة والإيجابية.
في أعمالك التي تتناول الطبيعة أو البيئة، مثل الصحراء أو الكثبان الرملية، ما هو التوازن الذي تحاول تحقيقه بين الجمال الفني وبين التعبير عن الهوية الإماراتية والتقاليد المرتبطة بالبيئة؟
هل شعرت في مسيرتك أن الجمهور المحلي يفهم الرمزية التقليدية في أعمالك بالطريقة نفسها التي تفهمها أنت كفنان؟ وهل هناك اختلاف في استقبال هذه الرموز عند عرضها خارج الإمارات؟
أما عند عرض الأعمال خارج الإمارات، فحتى لو لم تُفهم الرموز بالدقة الثقافية نفسها، إلا أن استخدامها يظل يوصل معنى قريباً أو مماثلاً، يعكس فكرة الانتماء والهوية وإن اختلفت زوايا التفسير.
مع تطور الفن وتأثره بالعولمة، كيف تحافظ على الأصالة في توظيف الرموز الشعبية الإماراتية دون أن تصبح مجرد ديكور؟ وما هي التحديات التي تواجهها في ذلك؟
وعندما أوظّف الرموز الإماراتية أحرص أن تكون جزءاً من الحكاية التي ترويها اللوحة، لا مجرد عنصر زخرفي.
أما التحدي الأكبر فهو تحقيق التوازن بين كيفية تقديم هذه الرموز بشكل يحافظ على أصالتها ويظل مفهوماً للجمهور المحلي، وفي الوقت نفسه أجعلها منفتحة على قراءة جديدة لدى جمهور عالمي قد لا يشاركنا الخلفية الثقافية نفسها.
وهنا يأتي دوري كفنان في صياغة لغة بصرية معاصرة تحترم التراث وتمنحه حياة جديدة بدل أن تحصره في إطار ديكوري جامد.