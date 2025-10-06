سميرة أحمد.. سيدة الدراما والمسرح

تُعد سميرة أحمد من أبرز فنانات الإمارات والخليج، حيث تمتلك مسيرة ثرية في المسرح والدراما، قدّمت خلالها أعمالاً تناولت قضايا المرأة والمجتمع، لتظل مصدر إلهام للأجيال. وشاركت في العديد من المسلسلات والمسرحيات، وأسهمت بحضورها المميز في إثراء المشهد الفني والإبداعي في الدولة، لتُجسّد صورة المرأة الإماراتية المبدعة والمحترفة.

1963

ولدت في دبي.

1977

انضمت إلى مسرح دبي الشعبي.

1986

حازت جائزة أفضل تمثيل نسائي في مهرجان قرطاج في تونس، عن مسرحيّة «مقهى بو حمدة» كما نالت من مهرجان الأردن المسرحي جائزة أفضل ممثلة في دور أول عن مسرحيّة «ليلة زفاف».

2001

حصلت على جائزة التكريم الخاصة للفنان المحلي في أيام الشارقة المسرحية في الدورة الحادية عشرة.

2007

فازت بجائزة الإمارات التقديرية في العلوم والآداب والفنون في مجال الفنون الأدائية (التمثيل).

2014

شاركت في بطولة مسلسل «زمان لول» الذي حاز جائزة أفضل مسلسل كوميدي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين عام 2014.

2016

شاركت في مسلسل «غمز البارود» الذي عرض في رمضان عام 2016.

2019

كرمتها مؤسسة ظبيان للإنتاج الفني، تقديراً لمسيرتها.

2022

اختيرت «شخصيّة العام المسرحيّة» في مهرجان دبي لمسرح الشباب، تكريماً لمسيرتها الفنيّة الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهماتها في الارتقاء بالمسرح الإماراتي.

2023

شاركت في مسلسل «طوق الحرير» الذي تم عرضه في رمضان 2023.

20

شاركت بأكثر من 20 عملاً مسرحياً، من أهمها: «ولد فقر طايح في نعمه»، و«قاضي موديل 80»، و«حكاية لم تروِها شهرزاد»، و«هالشكل يا زعفران»، و«الأخرس»، و«القضية»، و«وحش الليل» و«أحمد بن ماجد».

مسلسلات

شاركت في عدة مسلسلات منها: «بنات آدم»، و«حكم البشر»، و«نص درزن»، و«الدريشة» و«وجه آخر»، و«شمس القوايل»، و«أحلام سعيد»، و«صراي البيت»، و«التائهة»، و«أبي عفواً»، و«جميلة»، و«حلم شهريار»، و«إليكم مع التحية»، و«فايز التوش»، و«حاير طاير»، و«همس الحراير»، و«الوريث»، و«السر في بير»، و«البيوت أسرار»، و«أحلام السنين»، و«عمى ألوان».

إسهامات ومهام

عضوة في جمعية المسرحيين وعضوة في مسرح دبي الشعبي.

عضوة في لجنة تحكيم مهرجان دبي لمسرح الشباب لعدة سنوات.

شاركت في لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان دبي للمسرح المدرسي.

ساهمت في طرح الأفكار التطويرية للمسرح الإماراتي في دبي، ضمن المختبر الإبداعي للفنون المسرحية في عام 2019.