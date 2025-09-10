لوحات «سكة» في دبي.. سرديات ملونة جوهرها تميز الإماراتية

كان الفن، ويبقى، مرآة تعكس حكايات وجماليات وقيم المجتمع، ويبرز من بين ذلك دوره في تجسيد قصص تميز دور المرأة ومكانتها، إذ يشخص ويلمّع في السياق، صوتاً صادقاً صداحاً، يعبّر عن طموحاتها وأحلامها. واللافت أن الفنانة الإماراتية استطاعت أن تترجم حضورها القوي في الميدان، فتسرد حكايات ابنة الإمارات، بإبداع واقتدار، عبر أعمالها الفنية المتفردة التي تحمل في طياتها أصالة الموروث وغنى التجربة الإنسانية، إذ إننا نجد في كل لوحة لها امتداداً لذاكرة جماعية تتداخل فيها القيم والعادات مع التطلعات نحو المستقبل.

وتؤكد فناناتنا بهذا علو منزلة الفن وقيمته بوصفه وسيلة للتعبير عن الذات ومنبراً للاحتفاء بدور المرأة في صياغة المشهد الثقافي والإنساني في الإمارات، وهو ما تمثل وبرز شفيفاً مؤثراً في معرض فني في دبي، نظمه متحف المرأة، بعنوان «سكة»، حيث أقيم أخيراً، لأول مرة، في «السكة» بديرة، متضمناً أعمالاً متنوعة سردت تلك القيم والجماليات والثوابت.

وقد وشاركت في هذا المعرض كل من: كلثم بالسلاح، نور ونوف المزروع، علياء آل علي، فايزة محمد، نسيم أحمد الماجد، عائشة السويدي، رؤى المدني، منى الخاجة، سلامة الحوسني، أمل فراس لوتاه، سلامة المزروعي، وسارة البناي.



«البيان» التقت مجموعة من الفنانات المشاركات في هذه المبادرة الفنية المميزة، التي تشكل منصة ثقافية وفنية تحتفي بإبداع المرأة الإماراتية وتبرز حضورها الريادي في المشهد الفني المعاصر، إذ روين في أحاديثهن طبيعة أعمالهن وتوجهاتها وأبعادها، وأهمية الفن في هذا تعزيز نجاحات وأدوار المرأة الإماراتية.



سيدات إماراتيات

بداية قالت عبّرت الدكتورة رفيعة غباش، مؤسِّسة متحف المرأة بدبي: «حرصنا على أن تكون المرأة الإماراتية برمزية مكانتها الرفيعة، حاضرة في هذا المعرض، وقد لاحظت توافد الزوار إلى المكان، حيث يتجمهر الناس أمام اللوحات والأعمال الفنية. إن الرسم والفن والألوان رسالة عظيمة، فكيف إذا كانت عن سيدات إماراتيات؟»، وأشارت الدكتورة رفيعة إلى أن الفنانة رؤى المدني أبدعت في مشاركتها، برسم الطيور بدقة وألوان مبهجة، كما لفتت إلى أن متحف «بيت الإبداع»، هو أيضاً يحتفي بإبداعات الإماراتيات ويحكي تميز مكانة المرأة الإماراتية، حيث يضم أعمال أكثر من 110 فنانين إماراتيين وما يزيد على 200 عمل فني، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع تفتح الأبواب أمام العشرات من الفنانين للمشاركة وإبراز مواهبهم. وأضافت: «المتحف لا يقتصر على المشاهدة والفرجة فقط، بل يخلق علاقة حية مع الضيف».

مستقبل مشرق

ركزت الفنانة التشكيلية كلثم بالسلاح، في لوحتها بمعرض «سكة»، على دور المرأة الإماراتية وإسهامها في المجتمع، وقالت في الخصوص بحديثها لـ«البيان»: «مشاركة الجاليات التي تعايشنا معها قبل قيام الاتحاد تمثل إرثاً نعتمد عليه في فكر ونهج التسامح ضمن دولة الإمارات، ومؤكد أن الفن مطالب بلعب دور مهم لعكس هذه القيمة. وبالنسبة للوحتي في المعرض، فهي تجسد فرحة الفتاة الإماراتية بما تمثله من أهمية لهذا المجتمع، وتطلعها لمستقبل مشرق، وهي متمسكة بدينها وعاداتها وتقاليدها. إن المرأة نصف المجتمع، وهي من تؤسس جيلاً جديداً يعتز به الوطن».

وأوضحت الفنانة التشكيلية فايزة محمد، أن مشاركتها في المعرض تمثلت في رسم بورتريه لـ«ماما نورة»، المعروفة بلقب «أم الشيوخ»، وقالت: «أردت أن أروي بلوحتي أهميتها وتميُز ما قامت به، بموازاة عكس قوة شخصيتها وعاطفتها الأمومية التي تجسد جوهر المرأة الإماراتية، والتي تتسم بكونها: معطاءة، أصيلة، ومرتبطة بعمق بالأسرة والتقاليد. وبينت الفنانة أنها بدأت مشوارها الفني قبل أربع سنوات مع فن الانطباعية، ثم انتقلت إلى الواقعية والفن الاستشراقي، وشاركت في معارض داخل الدولة وخارجها، لتتوج مشوارها بهذا العام، مع إقامة أول معرض فردي لها في دبي».

ارتباط

تطرقت الفنانة التشكيلية عليا محمد بن علي، في حديثها، إلى ارتباطها بالفن من خلال الذكريات العائلية، قائلة: «قصتي مع الفن ارتبطت بالذاكرة العائلية والذكريات الشخصية. وقد شاركت بالمعرض بلوحة مستوحاة من قطعة ذهب قديمة نفيسة تحمل في جوفها عبق التاريخ وعمق الجذور، وهي لجدتي، ويعود تاريخها لأكثر من 120 عاماً، وكانت تحمل صكّاً منقوشاً عليه (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً). وهذه القطعة لم تكن مجرد معدن ثمين، بل إرث وجداني ورمز للبركة والصمود، بقي شاهداً على حكايات الأمهات والجدات، ومصدر إلهام يثري تجربتي الفنية ويضفي على أعمالي بعداً إنسانياً وروحياً».

وتابعت: «أنا بطبيعتي أحب السفر، وكثيراً ما أستلهم أعمالي من الأماكن التي أزورها أو المناظر التي تبقى عالقة في ذهني. مثلاً، إحدى لوحاتي استوحيتها خلال رحلة علاجية مع والدتي في ألمانيا، عندما كنا في ميونيخ. إذ كنت أذهب كل صباح إلى مكان محدد وأتأمل تفاصيله، ثم عدت ورسمته باستخدام الألوان الأكريليك، فجاءت اللوحة بتفاصيل فخمة ومميزة. وبعد ذلك أعددت ثلاث لوحات متجاورة لتكوّن معاً عملاً مختلفاً عن بقية أعمالي».

واستطردت: «أعمالي تتنوع بين مشاهد السفر والطبيعة والذكريات، لكنها دائماً تحمل جزءاً من مشاعري الخاصة، وتعبّر عن اللحظات التي تترسخ في وجداني».