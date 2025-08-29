«عيد ميلاد سعيد» يفتتح «الجونة السينمائي»

أعلن مهرجان الجونة السينمائي في مصر، أمس، اختيار فيلم (عيد ميلاد سعيد) للمخرجة سارة جوهر للعرض في افتتاح دورته الثامنة، التي تنطلق في 16 أكتوبر وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته.

الفيلم من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب وبطولة نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي قصة طفلة تعمل لدى أسرة ثرية تربطها علاقة إنسانية طيبة بأفرادها مما يدفعها للعمل على إعداد حفل عيد ميلاد لابنة هذه الأسرة رغم عدم احتفالها هي شخصياً بمثل هذه المناسبة من قبل.

وقالت ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان في بيان: «يسعدنا أن نفتتح الدورة الثامنة بفيلم مصري بهذه الأهمية، هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المهرجان التي نختار فيها فيلماً مصرياً طويلاً للافتتاح».