«مئوية العويس».. قِيَم الحب تتجسَّد تشكيلاً

إبداعات تشكيلية وحروفية عكست معاني الحب وقيمه الاجتماعية، مستلهمةً الرؤية العميقة في تجربة الشاعر الإماراتي الراحل سلطان بن علي العويس، ومستوحيةً دلالاتها المكثفة التي تشعُّ روعة وجمالاً.

وخلال معرض «كلمات تهوى الجمال»، الذي أقيم أخيراً في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، بمناسبة مرور 100 عام على مولده، كان لـ «البيان» لقاءات مع عدد من الفنانين، وجولة وسط أعمالهم البديعة، التي امتزجت فيها الحروف بالألوان، في مشهد عزَّز تكامل الفنون الأدبية والبصرية.

وأكد الفنان التشكيلي الإماراتي، سالم الجنيبي، أنه شارك في المعرض بعمل تحت عنوان «ليلى»، يتشكل من صور آلات موسيقية موزعة على مساحة لوحة فنية ذات ثيمة معبِّرة، موضحاً أن فكرة العمل انبثقت لديه عندما بحث بعمق في قصائد سلطان العويس، فوقع على قصيدة له لحَّنها الموسيقار المصري الراحل سيد مكاوي، وشدت بها المطربة التونسية لطيفة. وذكر الجنيبي أنه رسم لوحته على هيئة نوتة موسيقية مستوحاة من تلك الأغنية البديعة.

ووأوضح الفنان التشكيلي العراقي إحسان الخطيب، القيِّم الفني لمعرض «كلمات تهوى الجمال»، أن الملمح الإبداعي لدى الشاعر الراحل سلطان العويس، الذي تتَّحد فيه أشعاره، وأغرى الفنانين بالتعاطي معه، يتمثل في مفهوم الحب بمعناه الواسع، مشيراً إلى أن ديوانه من بدايته حتى نهايته، يدور حول معانٍ سامية، تشمل حب الوطن والناس من أب، وأم، وأخ، وأخت، وزوجة، وصديق، وغيرهم.

تكوين جمالي

من جانبها، أكدت الفنانة التشكيلية الإماراتية، فاطمة الحمادي، أن معرض «كلمات تهوى الجمال» يُعَدُّ فرصة ثمينة للتعبير عن التقدير تجاه شخصية شاعر إماراتي بديع، ومؤسِّس للحركة الثقافية في دبي، التي استمرَّت وآتت ثمارها حتى بعد رحيله، منوهةً بأن الحدث ضمَّ نخبة كبيرة من الفنانين التشكيليين والحروفيين والخطاطين.

وأوضحت أنها بصفتها منتمية إلى الفن التشكيلي، وأقرب إليه من الخط العربي الكلاسيكي، فإن إبداعها يتسم بالتمرد الفني، من خلال التكوين الجمالي، مشيرةً إلى أنها استقت من تجربة العويس الشعرية الحافلة بالتنوع، فكرة الحروف بصورة عامة، المعبِّرة عن أسلوبها الخاص.

وكشف الفنان التشكيلي المصري، جورج صبحي، أن لوحته الفنية التي شارك بها في المعرض، هي الـ (120) في مسيرته الإبداعية، التي استغرقت 10 سنوات، موضحاً أن العمل، الذي حمل اسم «حياة العويس وألوان اللؤلؤ»، يتضمن درجات من القهوة الطبيعية، التي تشكِّل مع بعضها صورة الشاعر الراحل، مع لمسات تأثير من ألوان الطيف المدمجة.

وصف المرأة

من جهتها، أوضحت الفنانة التشكيلية المصرية، الدكتورة عبير عيسى، أن عملها الفني المشار في معرض «كلمات تهوى الجمال» يعبِّر عن المرأة وفق رؤية الشاعر الراحل سلطان العويس، التي تجسَّدت في بيتيه: «أَرَأَيْتَ كَيْفَ حَبِيبَتِي تَتَأَلَّقُ.. أَتَظُنُّ أَنَّ شَبِيهَهَا قَدْ يُخْلَقُ.. أَوَمَا رَأَيْتَ حَرِيرَهَا مُسْتَرْسِلاً.. يُغْرِي النَّسِيمَ فَيَسْتَجِيبُ وَيَخْفِقُ»، مشيرةً إلى أنها صنعت بخامة الطين الطبيعي، منحوتتها التي تنتمي إلى فن الخزف، الذي يتم تشكيله في الفراغ، ثم تجفيفه وتعريضه للحرارة.

ولفتت عبير إلى أنها تميل عادةً في معظم أعمالها إلى التعبير عن العنصر النسائي، ولذا استلهمت المعاني الغزلية التي وصف بها العويس نعومة المرأة ورقَّتها.