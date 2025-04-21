«آرت دبي» يكرّس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للفنون

تعكس مبادرات دبي وفعاليات مؤسساتها الفنية تطور حراكها الإبداعي، ونمو سوق صناعتها، التي تشهد حضوراً مؤثراً للفنانين المحليين والمواهب الشابة، ومشاركاتهم الفعلية في نمو الاقتصاد والتفاعل الاجتماعي مع سرديات الفنون البصرية، التي تحاكي أحداثها روح دبي. ويُعد معرض «آرت دبي» نموذجاً استثنائياً في قياس تطور المشهد الإبداعي، حيث يشارك في الحدث هذا العام أكثر من 120 معرضاً فنياً من 65 مدينة و40 دولة.

وأكد بابلو ديل فال، المدير الفني في «آرت دبي» لـ«البيان»، أن ما يجعل دبي فريدة هو قدرتها على استيعاب واحتضان مجموعة متنوعة من الأصوات، وأن «آرت دبي» هو مرآة لهذه العملية ومساهم فيها، مضيفاً: «مع تزايد عدد المبدعين الذين يختارون الاستقرار هنا ومع استمرار دعم المؤسسات نشهد تطور مشهد فني ناضج ومتزايد الديناميكية».

وحول دور دبي باعتبارها حاضنة لنمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات والشرق الأوسط قال بابلو ديل فال: دبي مركز سوق عالمي للفنون، وتضم 90 % من المعارض التجارية على مستوى الإمارات، ويعكس هذا الزخم حضور المؤسسات الفنية الكبرى والفنانين الدوليين الرئيسيين في دبي، مثل «بيروتان»، الذي يفتح معرضاً جديداً بمساحة 1.100 متر مربع في مركز دبي المالي، وهو ثاني معرض له في دبي، والـ 12 عالمياً، مما يبرز الدور المتزايد للمدينة في سوق الفن العالمي.

مؤشرات النمو

ويرى بابلو ديل فال أن فعاليات «آرت دبي» تعتبر مؤشراً مرجعياً على النمو السريع للاقتصاد الإبداعي في المنطقة.

وأضاف: «بعيداً عن البنية التحتية ونمو السوق، تسهم الفنون في دبي أيضاً في تعزيز الهوية والحوارات، مما يقوي النسيج الثقافي للمدينة ومكانتها على الساحة العالمية».

وفيما يتعلق بدور معرض «آرت دبي» في تعزيز حضور مواهب فنية من ثقافات متعددة، والتي تُعد إحدى سمات مدينة دبي في قيم التواصل الحضاري بين الشعوب، قال فال: «أكثر من 76 % من برنامج «آرت دبي» 2025 من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مما يسلط الضوء على المجتمعات الإبداعية التي غالباً ما تكون نشطة في الحراك العالمي، لذلك حرصنا على أن يكون التنوع جزءاً أساسياً من جوهر المعرض».

وأضاف: يعد «آرت دبي» فضاء تلتقي فيه القارات، ما يخلق حواراً بين الحضارات، ويسمح للجماهير بمعايشة مشهد فني عالمي يتميز بالتعددية.

التسويق الثقافي

من جهتها، أكدت هالة خياط المستشارة الخاصة للفن والثقافة في «آرت دبي» أن الفن هو انعكاس ومحفز للهوية الثقافية، وعندما يتم التسويق الثقافي بشكل أصيل، فذلك يعزز حضور القيم المجتمعية.

وتابعت: «يلعب «آرت دبي» دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي مركزاً لتبادل ثقافي ذي معنى، خاصة مع تطور المشهد هنا وزيادة عدد سكان الإمارة. ومن خلال التعاون المستمر مع شركائنا المؤسسيين، ساعد «آرت دبي» في بناء منصات تجسد وتواصل الروح الإبداعية للمدينة، وتضع الثقافة في مقدمة الأولويات».

وبالحديث عن تقييم الأثر الاقتصادي والفني للمبادرات والمعارض الفنية في دبي، وفي مقدمتها «آرت دبي»، قالت هالة خياط: «نشهد خلال دورات «آرت دبي» المتعاقبة نمواً في عدد العارضين المحليين والإقليميين. وفي عام 2024 وصل برنامج أطفال A.R.M. Holding إلى أكثر من 15,000 طالب، وأظهرت دراسة أُجريت بواسطة شركة IPSOS أن نسخة 2023 من «آرت دبي» حققت فوائد اقتصادية مباشرة قدرها 143 مليون درهم (39 مليون دولار) للمدينة، بزيادة قدرها 55 % عن عام 2019».

وأشارت إلى أن جهود دبي ومبادراتها الفنية تسهم في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، وهو بلا شك مصدر قوتها وتألقها كإحدى مدن المستقبل والإبداع المستدام.

واختتمت: «نقدم في «آرت دبي»2025، ولأول مرة معرضاً يقوده الطلاب بعنوان «الأرض المشتركة»، وهو امتداد مهم للمحادثة الثقافية في المدينة، ويجلب وجهات نظر الجيل القادم، ويعزز التفاعل بين الفنانين والجمهور في دبي».