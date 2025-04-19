السيلفي والاقتراب من روبي وليامز يصيبانه بالذعر

قال المغني الإنجليزي روبي وليامز لمعجبيه إن طلبات التقاط صور ذاتية معه تصيبه بشعور «بعدم الارتياح» و«الذعر»، بعدما اقترب منه عدة أشخاص في رحلة طيران مؤخراً. يشار إلى أن المغني صاحب أغنية «ليت مي إنترتين يو» (51 عاماً) لديه تاريخ مدعم جيداً بالوثائق للاكتئاب، كما كافح إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية.

فضلاً عن معاناته من الخوف غير المبرر من الأماكن العامة والمفتوحة، الأمر الذي أشار إلى أنه كثيراً ما أبقاه في منزله. وكتب وليامز عبر تطبيق إنستجرام، أنه تعرض لاضطراب في النوم على متن رحلة طيران محلية في أمريكا، عندما اقترب منه معجب كتب «تعليقاً بديعاً» يشيد فيه بالفيلم الذي عرضته منصة نتفليكس، وتطرّق بالتفصيل إلى معاناته مع الشهرة.

وقال في منشور مطول إنه أخبر هذا الشخص أن التقاط صورة ذاتية معه «سيزيد قلقه، لأن مقصورة الطائرة بأكملها ستبدأ في التساؤل» عن هويته.