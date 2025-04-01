التراث والإبداع في الإمارات.. علاقة ترتكز على الأصالة وتفوح بالجمال

تستمد كثير من الأعمال الإبداعية بصورها الأدبية والفنية المختلفة عناصر خلودها وروعتها من التراث الإماراتي الأصيل، وتصنع من مفرداته أساليبها الغنية بالدهشة وتجاوز المألوف، ويرحل المبدعون بخيالاتهم في جوانب ذلك التراث وزواياه العميقة، فتفيض عليهم بجمالياته العذبة وأسراره الفاتنة.

ومن جهة أخرى، يكتسب التراث عوامل بقائه واستمراريته من توظيف الإبداع لملامحه الفريدة داخل نسيج الصنعة الإبداعية، لتنجح أشكال الأدب والفن المتنوعة في تأكيد أحقية المجتمع بتراثه الذي يشكل بصمته المميزة بين سائر الشعوب.

مصدر إلهام

وأكد الكاتب والباحث الإماراتي الدكتور حمد بن صراي، لـ «البيان»، أن التراث الإماراتي بشقيه المادي الذي يشتمل على الجانب المعماري، وكذلك المعنوي الذي يتضمن تفاصيل الحياة القديمة، يشكل مصدر إلهام للأعمال الإبداعية، مشيداً بالمهرجانات التراثية التي تستعرض زوايا مهمة من التراث المدون.

وأوضح أن دور تلك المهرجانات التي ترعاها الدولة يبرز من خلال تحويل ما هو مكتوب من التراث إلى واقع يشاهده أفراد المجتمع، الأمر الذي يسهم في إحيائه، داعياً إلى ضرورة التركيز في الكتابات الأدبية على القرى الإماراتية البعيدة، وخصوصاً في المناطق الجبلية، التي تزخر بقيم تراثية غنية.

قيمة إنسانية

من جانبه، أوضح الفنان التشكيلي الإماراتي عبد الرحيم سالم أنه سعى من خلال أعماله الفنية ومفرداتها ذات الدلالات الثرية إلى التعبير عن التراث الإماراتي بوصفه قيمة إنسانية أصيلة تشترك مع ثقافات العالم في نقاط التقاء عدة، مؤكداً أن ثمة علاقة بين البيوت القديمة في الإمارات وفي غيرها من البلدان العربية كالدول الخليجية ومصر، ما يعني أن التراث يشكل لغة إنسانية واحدة.

ولفت سالم إلى أنه ركز عبر مسيرته الإبداعية على محاكاة الأشكال الحجرية في الصحراء والمناطق الجبلية وعلى شواطئ الإمارات لما تمثله من عنصر تراثي فريد، مبيناً أن الحجر يرمز في التاريخ البشري إلى البناء والإعمار كما يشير أيضاً إلى السلاح الأول الذي عرفه الإنسان من بيئته واستعمله.

من جهته، أكد الدكتور مأمون عبد الكريم، نائب عميد كلية الآداب وأستاذ الآثار والتاريخ في جامعة الشارقة، أهمية الأعمال الإبداعية بأنواعها المختلفة ودورها الفعال في حفظ التراث وحمايته وضمان بقائه جيلاً بعد جيل، مشيراً إلى أنها تسهم في رفع الوعي بقيمة التراث إذا احترمت تفاصيله ومفرداته. وأوضح عبد الكريم أن الكثيرين ربما لا يقرؤون عن تراثهم بصورة كافية، لكن الأعمال الإبداعية، ولا سيما الدرامية، قادرة على الوصول إلى الجميع ومخاطبة الفكر بلغة فنية، لافتاً إلى أن الإبداع ينجح عادة في تعريف المجتمع بقضايا استثنائية تتعلق بتراثه العريق، بشرط عدم التلاعب بها لأغراض تجارية.

وأشاد بالدور اللافت الذي تنهض به الإمارات في سبيل خدمة التراث وتعزيز الارتباط الوثيق به، والذي يظهر من خلال الحركة المتحفية والاهتمام بالمقتنيات التاريخية وتوثيقها ودراستها واحتضان اللقاءات الفكرية ذات الصلة، منوهاً باختيار دبي لاستضافة المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025» لتكون أول مدينة عربية في الشرق الأوسط تحظى بشرف التنظيم.