«إن كلاسيكا» و«ألف حكاية».. ليالٍ سحرية على مسرح «دبي أوبرا»

تثبت «دبي أوبرا» مجدداً أنها ليست مجرد صرح معماري فريد، بل منصة عالمية تحتفي بأرقى أشكال الفنون والموسيقى، حيث تواصل الإمارة تعزيز مكانتها كمركز ثقافي يجمع الإبداع العالمي.

فمنذ افتتاحها، نجحت دبي أوبرا في استقطاب نخبة العروض الموسيقية والمسرحية والباليه، مقدمةً للجمهور تجربة فنية متكاملة تواكب تطلعات عشاق الفنون.

وفي العام الجاري، تفتح أبوابها لاستقبال اثنين من أضخم الفعاليات الفنية: مهرجان «إن كلاسيكا» الدولي للموسيقى الكلاسيكية، وعرض «ألف حكاية» لفرقة ألبرتا باليه كندا، في مشهد يجسد روح دبي كمدينة تتناغم فيها الثقافات وتتلاقى فيها الفنون.

تجربة موسيقية عالمية

تستضيف دبي النسخة الرابعة عشرة من مهرجان «إن كلاسيكا» الدولي للموسيقى الكلاسيكية، الذي يُعد واحداً من أبرز المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم.

يستمر المهرجان لمدة 16 ليلة في أبريل المقبل، مقدماً عروضاً مذهلة لعشاق الموسيقى الكلاسيكية في دبي أوبرا، حيث يجمع بين نخبة من العازفين العالميين وأشهر الفرق الأوركسترالية وقادة الفرق الموسيقية.

ومن أبرز المشاركين في هذا الحدث الفني الاستثنائي، أوركسترا طوكيو الفيلهارمونية – أقدم الفرق الموسيقية في اليابان، التي تتمتع بتاريخ عريق في تقديم أروع المقطوعات الكلاسيكية، وأوركسترا فرانز شوبرت الفيلهارمونية الإسبانية، ماكسيم فينغيروف (موناكو) - أحد أعظم عازفي الكمان في العالم، ودانييل لوزاكوفيتش (السويد) - موهبة شابة صاعدة في عالم الكمان، جوزيبي جيبوني (إيطاليا) - عازف كمان متميز حاز على العديد من الجوائز الدولية، ميخائيل بليتنيف (سويسرا) - عازف بيانو عالمي وقائد أوركسترا مرموق، إدغار مورو وغوتييه كابوسون (فرنسا) - عازفا تشيلو معروفان بأسلوبهما الفريد وحضورهما القوي على المسرح.

يمثل المهرجان فرصة استثنائية للجمهور في دبي للاستمتاع بروائع الموسيقى الكلاسيكية في أجواء دبي أوبرا الفريدة، حيث يلتقي الشرق والغرب في تمازج ثقافي يثري المشهد الموسيقي والفني في الإمارة.

لا تتوقف العروض المذهلة عند الموسيقى الكلاسيكية، حيث تستعد فرقة ألبرتا باليه كندا لتقديم عرضها الساحر «ألف حكاية» يومي 4 و5 أبريل 2025 في دبي أوبرا.

يعتبر هذا العرض تحفة فنية تجمع بين الباليه الكلاسيكي والسرد القصصي، مقدمةً للجمهور تجربة مسرحية لا تُنسى.

ويستوحي العرض قصصه من أشهر الحكايات الخيالية مثل سندريلا، بياض الثلج، علاء الدين، الجميلة والوحش وغيرها، بمصاحبة موسيقى مبهرة من تأليف أليكسي شور، التي تضفي أجواء ساحرة على الأداء الحركي المذهل.

تم تصميم العرض بإبداع المصمم العالمي فرانشيسكو فينتريغليا، الذي استطاع دمج عناصر القصص الخيالية مع رقصات الباليه في عرض يمزج بين الأصالة والحداثة، مما يجعله أحد أكثر العروض المرتقبة في دبي هذا العام.

دبي جسر الثقافات

استضافة مهرجان «إن كلاسيكا» وعرض «ألف حكاية» في دبي ليست مجرد فعاليات ثقافية، بل هي انعكاس لرؤية الإمارة في تعزيز التبادل الثقافي ودعم الفنون العالمية. على مدار السنوات الماضية، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للإبداع الفني، حيث تحتضن أرقى العروض الموسيقية والمسرحية والباليه من مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال مبادراتها المتنوعة، عززت دبي حضورها على الساحة الثقافية العالمية عبر «دبي أوبرا»، التي باتت وجهة رئيسية للفنون الراقية، مستقطبةً أهم العروض العالمية، مهرجانات كبرى مثل «مهرجان دبي لموسيقى الجاز»، الذي يحتفي بتنوع الأنماط الموسيقية، و«مهرجان طيران الإمارات للآداب» الذي يجمع بين الأدب والفنون.

استقطاب كبار الفنانين العالميين وتنظيم حفلات موسيقية ضخمة في كوكا كولا أرينا وساحة الاتحاد أرينا.

بفضل هذا التنوع الفني والثقافي، أصبحت دبي وجهة رئيسية لعشاق الفنون والموسيقى، حيث تلتقي الثقافات في مشهد فني غني يعكس روح التعايش والابتكار.