وفاة المطربة المغربية نعيمة سميح عن عمر ناهز 71 عاماً

توفيت المطربة المغربية نعيمة سميح اليوم السبت عن عمر ناهز 71 عاماً بعد رحلة مليئة بالنجاحات ومسيرة زاخرة بالأغاني المؤثرة في وجدان المستمعين.

ونعاها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد قائلاً إن الراحلة "إحدى القامات الفنية التي تركت بصمة خالدة في الوجدان المغربي بأعمالها التي عبرت الأجيال، وستظل شاهدة على موهبتها وإبداعها"، كما نعاها عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين بالمغرب.

ولدت المطربة المغربية في الدار البيضاء عام 1954 وبدأت مسيرتها الفنية مطلع حقبة السبعينيات من خلال برنامج (مواهب) الذي كان يشرف عليه الموسيقار الراحل عبد‭ ‬النبي الجراري.

من أشهر أغانيها (ياك آجرحي) و(جاري يا جاري) و(على غفلة) و(غاب علي الهلال) كما تعاملت مع كبار الملحنين أمثال عبد القادر الراشدي وعبد القادر وهبي وأحمد العلوي، وكذلك كبار الشعراء أمثال علي الحداني وأحمد الطيب العلج.

وصفت بأنها سيدة الأغنية العصرية في المغرب وسجلت اسمها كأصغر فنانة عربية وثالث مطربة عربية تغني على خشبة مسرح الأولمبيا الشهير في باريس عام 1977 بعد كل من أم كلثوم وفيروز.