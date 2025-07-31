هند خالد: دبي تلهم الفنانين وتحفزهم

وتمضي هند وقتاً كبيراً في تقديم أعمال تشكيلية تسهم في تجسيد ملامح مهمة من حياة أهل الإمارات، وبأسلوب يتميز بالاتساق الشديد مع البيئة المحيطة بها، حتى تبدو الشخصيات التي ترسمها وكأنها تحاول اختراق الجدار التي رُسمت عليه لتخرج إلى الواقع.
فن عصري
وأشارت إلى أنها قد أنجزت، أخيراً، رسماً جديداً لشخصية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على جدران إحدى المزارع في دبي، بعد ترحيب صاحب المزرعة، وإعجابه اللامحدود بأعمالها الفنية الملهمة.
وترى هند أن ذلك يعد إحدى الوسائل التي تسهم في الاحتفاء بالرموز والأحداث الوطنية التي أثَّرت في تاريخ دولة الإمارات، وربط الأجيال الجديدة بماضيها ومستقبلها بأسلوب إبداعي.
اعتزاز بالوطن
وتحمل هند بين ثناياها مشاعر الحب والتقدير للوطن والاعتزاز بتاريخه وجذوره، والرغبة الصادقة في تقديم ملامح من تاريخ الإمارات وإنجازاتها المتفردة.
وثمنت هند خالد تبني شتى الجهات الحكومية للمبدعين الإماراتيين، لا سيما هؤلاء الذين يحولون الجدران إلى تحف فنية تنبض بالحيوية والإبداع، والتشجيع على استثمار الأماكن العامة لاستيعاب الفنون البصرية، وقالت: «نعم، إن الفن يمكن أن يسهم في التأثير الإيجابي وتشجيع الناس على التحول إلى الأفضل».