زوجة شيكا تكشف الحقيقة.. وفاء عامر تلجأ للقضاء المصري بعد اتهامات "الاتجار بالأعضاء"

في تطوّر لافت، أعلنت الفنانة المصرية وفاء عامر عن لجوئها إلى القضاء بعد اتهامات خطيرة طالتها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلّق بتورّطها في قضية الاتجار بأعضاء بشرية، وتحديدًا في ملابسات وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، حيث خرجت زوجة اللاعب شيكا عن صمتها، لتؤكد أن وفاة زوجها كانت بسبب مرض السرطان بعد صراع طويل مع المرض، نافية بشكل قاطع أي صلة لوفاء عامر بالقضية.

وقالت عامر إنها تقدّمت ببلاغ رسمي ضد صانعة محتوى تُدعى "مروة" على منصة "تيك توك"، بعدما كررت الأخيرة مزاعم تشير إلى تورط الفنانة في تجارة الأعضاء، دون أي أدلة قانونية أو قرائن واقعية.

وفاء عامر: حملة ممنهجة لتشويه سمعتي

خلال ظهورها على برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار"، عبّرت وفاء عامر عن استيائها البالغ من هذه الادعاءات، مؤكدة أنها "لا تمتّ للحقيقة بصلة"، وأنها تعتبرها محاولة ممنهجة للنيل من سمعتها الشخصية والمهنية.

وقالت في رسالتها للجمهور: "أنا بحبكم وبحترم عقولكم… عملت أدوار حلوة بيكم… وأنا معملتش حاجة تزعل… لازم تكونوا واثقين فيا."

وأضافت بلهجة صارمة: "لو ابني عمل كده، أنا اللي هحبسه… واللي روّجوا الشائعة لازم يتحاسبوا قانونيًا."

بداية القصة: وسم متداول وادعاءات متكررة

تعود القصة إلى منتصف يوليو الجاري، حينما بدأت صانعة المحتوى "مروة" بنشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم فيها وفاء عامر بالضلوع في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا، زاعمة أن الوفاة لم تكن بسبب السرطان، بل نتيجة "بيع أعضائه البشرية" بعد وفاته. وعلى الرغم من غياب أي دليل، تصدّر الوسم المتعلّق بالفنانة على المنصة وأثار حالة من الجدل الواسع بين المتابعين.

بلاغ رسمي وإخطار نقابي

في البداية، تجاهلت عامر تلك الادعاءات، إلا أن استمرار نشرها بشكل متكرر دفعها لاتخاذ خطوات قانونية، فرفعت بلاغًا رسميًا ضد صانعة المحتوى، وأخطرت نقابة المهن التمثيلية، التي سارعت بدورها إلى تشكيل لجنة قانونية خاصة لمتابعة القضية.

وفي بيان رسمي، أكدت النقابة دعمها الكامل للفنانة، ووصفت الحملة التي تتعرض لها بـ"التشهير غير المقبول"، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها من الحملات الإعلامية المشبوهة.

زوجة اللاعب تخرج عن صمتها

من جانبها، خرجت زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا عن صمتها، لتؤكد أن وفاة زوجها كانت بسبب مرض السرطان بعد صراع طويل مع المرض، نافية بشكل قاطع أي صلة لوفاء عامر بالقضية.

وقالت في تصريحات لمواقع مصرية: "أنا مستعدة أعمل تشريح لجثمانه لو حد شكك في كلامي… ربنا يعلم الحقيقة."

الموقف الإنساني الذي عبّرت عنه وفاء عامر قوبل بتضامن واسع من الوسط الفني المصري. حيث نشر عدد من الفنانين والفنانات كلمات دعم عبر حساباتهم الرسمية.