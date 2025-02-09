سبب وفاة الفنانة السورية إنجي مراد

كشفت الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد قبل وفاتها أنها كانت تعاني من التهاب رئوي حاد ناتج عن فيروس لم يحدد نوعه.

وتدهورت حالت الفنانة الصحية في الأيام الأخيرة ما دفعها إلى تدوينها عبر حسابها على الفيسبوك : «أنا عم احتضر، سامحوني».

وتوفيت الفنانة الراحلة صباح اليوم أثناء ولادتها جنينها في الشهر السابع، عن عمر ناهز 33 عاماً، في أحد مستشفيات بيروت بعد أن دخلته نتيجة إصابتها بمرض فيروسي تنفسي منذ أكثر من شهر.

وأثناء فترة تلقيها العلاج أعربت عن محاولتها في كسب معركتها مع المرض قائلة: «أنا الشخص الذي أستند إليه عند كلِّ عثرةٍ، وأنا الذي ينقذني في كلِّ مرةٍ. مُمتنةٌ إليّ، فخورةٌ بي، وبما أحاول لأجله، وسواء عليّ وصلت أم لم أصل يكفيني فقط أني بصدقٍ أحاول».

وطلب زوجها من محبيها الدعاء لها لأنها بين الحياة والموت : «أنا سامر، زوج انجي، ادعوا لها كثيرا، انجي بحاجة لدعائكم، وضعها صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعوا لها».

ونعتها أمها اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طالبة الدعاء لها والمغفرة، موضحة أنها ظلت تعاني من المرض على مدى 40 يوماً.

وبرزت انجي في عدد من الأعمال الدرامية السورية، وشاركت في مسلسلات بارزة مثل «ببساطة»، «الحرملك»، «أهل الوفا»، و«عطر الشام».

ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفنانة الشابة إنجي مراد عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك": "وفاة الممثلة السورية إنجي مراد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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