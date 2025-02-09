الموت يغيب الفنانة السورية إنجي مراد

غيب الموت الفنانة السورية الشابة إنجي مراد بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 33 عاماً.

وأعلنت والدة الفنانة الراحلة نبأ وفاتها عبر حسابها على فيسبوك طالبة الدعاء لها بالرحمة والمغفرة: ترحموا لي على ابنتي وتصدقوا لي عن روحها، الله يسامحك ويغفرلك"

وأوضحت والدتها أن الفنانة الراحلة توفيت أثناء وضعها لحملها وأنها ظلت تعاني وتكابد آلامها لمدة 40 يوماً.

وكان زوجها قد طلب من محبيها الدعاء لها حيث دون: "أنا سامر زوجها لإنجي، دعولا كتير، إنجي بحاجة دعائكون، إنجي وضعا صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعولا".

وتعرضت إ لأزمة صحية مفاجئة، حيث دخلت العناية المشددة بعد إصابتها بأزمة رئوية حادة، نتيجة فيروس لم يتم التعرف على طبيعته، وقد ترافقت هذه الأزمة مع حملها في الشهر الخامس. وبعد معاناة طويلة مع المرض، نقلت إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج، لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل سريع، إلى أن أعلنت والدتها عن وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتفجع بذلك محبيها ومتابعيها.

وإنجي مراد هي ممثلة سورية شابة شاركت في عدد من الأعمال الدرامية السورية، منها "ببساطة"، "عزك يا شام"، "حرملك"، وآخر أعمالها مسلسل "كانون" الذي يعرض حالياً.

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