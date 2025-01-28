مهرجان القرين الثقافي في الكويت.. «ثلاثون عاماً من الريادة والعطاء»

تستعد دولة الكويت لإطلاق النسخة الثلاثين من مهرجان القرين الثقافي تحت شعار «ثلاثون عاماً من الريادة والعطاء»، والذي سيقام خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وتجسد دورة هذا العام من المهرجان، مسيرة ثلاثة عقود من الإبداع الثقافي، حيث يقدم في دورته الـ 30 جدولاً حافلاً بالفعاليات التي تجمع بين الفنون والموسيقى والآداب والندوات الفكرية.

وأكدت عائشة المحمود، الأمين المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، نائب رئيس مهرجان القرين الثقافي الثلاثين، أن هناك حصيلة متميزة من الفعاليات سيتضمنها المهرجان، والتي تتوازى مع ما تحتاجه الساحة الثقافية، من حراك يتناسب مع العصر الراهن، وما صاحبه من تطورات وتقنيات حديثة في كل مجالاته.

وأشارت المحمود إلى أن مهرجان القرين يهدف إلى تعزيز الحركة الثقافية في الكويت والمنطقة، مع تسليط الضوء على الإبداع المحلي والعالمي في مجالات الفن، الموسيقى، المسرح، والأدب.

كما يعكس اهتمام الكويت بالحفاظ على التراث الوطني ومواكبة التحديات الثقافية المستقبلية.