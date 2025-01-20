«برج راشد».. فنون نبضها التميز تروي سيرة صرح فريد

أعمال فنية فريدة يحتضنها معرض «برج راشد»، الذي أطلقته «دبي للثقافة»، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، بهدف تسليط الضوء على أهمية مبنى برج راشد ومكانته الاقتصادية في دبي، ويأتي المعرض احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ الإمارة ويؤرخ لنهضتها العمرانية، ويجسد رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لمستقبل دبي ومسيرتها التنموية.

ويشارك في المعرض الذي يقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، أكثر من 30 فناناً قدموا مجموعة واسعة من الأعمال الفنية مستلهمة من أهمية وقصة البرج الذي يمثل أيقونة ثقافية وإبداعية، ما جعل من المعرض حدثاً يؤرخ لقيمة المكان، ومدى تأثيره في المجتمع.

مساحة إبداعية

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن معرض «برج راشد»، المبادرة التي تندرج ضمن «استراتيجية جودة الحياة في دبي»، يمثل مساحة إبداعية وفنية مميزة للاحتفاء بالذكرى الــ 45 لافتتاح برج راشد الذي يؤرخ لنهضة دبي العمرانية ومسيرتها التنموية الطويلة.

وعبر عن اعتزاز الهيئة بشركاء المعرض، ومنهم «البيان» لمساهماتهم في إثراء المعرض الفني، ودعمهم المتواصل للحراك الثقافي الذي تشهده الإمارة.

رحلة ملهمة

وقال: «يسرد المعرض عبر ما يقدمه من أعمال فنية مميزة رحلة دبي الملهمة، ويعكس تميز هويتها الإبداعية من خلال تسليط الضوء على رمزية برج راشد الذي يشكل شاهداً على تفرد رؤى الإمارة التي جعلت منها مركزاً عالمياً للتجارة والاقتصاد والثقافة»، لافتاً إلى أن أهمية المعرض تكمن في قدرته على إبراز دور البرج في إلهام الكثير من المبدعين وأصحاب المواهب الذين ساهموا عبر أعمالهم في التعبير عن روائع التراث المعماري المحلي، ومؤكداً أن المعرض يأتي في إطار التزامات الهيئة الهادفة إلى إيجاد بيئة إبداعية قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب، وتحفيزهم على دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

بدوره، قال الشاعر والأديب عارف الشيخ: برج راشد محطة مفصلية في تاريخ الإمارات. هذا البرج، في مكان، وزمان بنائه نقطة تحول في المنطقة. لا أظن أن كان قبله بناء يحمل كل هذه المعاني العصرية، والإشارات الكبيرة على النهضة والتنمية. وبتجربتي الشخصية، وبحكم أنني عايشت فترة بناء برج راشد، استطيع أقول إننا نجد في معرض «برج راشد» توثيقاً لتلك الفترة، ولتميز رؤية قادتنا، ونهضة بلادنا.

مدينة متميزة

وتابع: «برج راشد يعد أول ناطحة سحاب شيدت في دبي وأنجز في عام 1979، ويذكرنا برؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لمستقبل دبي ونهضتها، التي عزز مكانتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفضل رؤيته الملهمة وقيادته الحكيمة، التي جعلت من دبي مدينة متميزة عالمياً في كل المجالات.

ومن جهته، تحدث الفنان التشكيلي عبدالرحيم سالم عن فكرة برج راشد وقيمته وأهميته، وأشار إلى تميز فكر من أمر ببناء البرج، مستذكراً المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي أراد أن تضاهي دبي أهم العواصم العالمية، لافتاً إلى أن البرج شكل مصدر إلهام قوياً للفنانين.