سيف علي خان بخير بعد تعرضه للطعن

تعرّض الممثل الهندي سيف علي خان للطعن بعد أن اقتحم شخص منزله أمس الخميس، فيما يعتقد أنه بقصد السرقة. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن شرطة منطقة باندرا قالت إن الشخص المجهول فرّ عقب أن هاجم خان، عندما استيقظ من نومه واشتبك معه.

وخضع سيف «54 عاماً» للجراحة، بعدما أصيب بست طعنات، من بينها طعنة بالقرب من العمود الفقري. وقال الأطباء إن حالته لم تعد خطيرة بعد أن أجروا له جراحة. وأضاف الأطباء للصحفيين أن خان «في سبيله للتعافي التام» بعد الطعنات. وأشارت الشرطة إلى أن عاملة في المنزل تعرضت أيضاً للهجوم وتتلقى العلاج.

وخان من بين نجوم البلاد الأكثر نجاحاً في شباك التذاكر وهو نجل لاعب الكريكت السابق منصور علي خان باتودي والممثلة شارميلا طاغور. وقال مسؤول كبير في الشرطة للصحفيين إنهم حددوا هوية المهاجم وأطلقوا عملية ملاحقة بحثاً عنه، وأضاف: «المتهم حاول الدخول عبر مخرج الحريق. يبدو أنها محاولة سرقة».