«القوز الإبداعية» حاضنة ابتكار ترفد الصناعات الثقافية والفنون

تعتبر منطقة القوز في دبي واحدة من أبرز المناطق الإبداعية والثقافية الداعمة للابتكار والفنون، كونها نجحت في خلق بيئة ملهمة للمبدعين من جميع المجالات، واحتضنت المنطقة خلال الفترة الماضية فعاليات متنوعة خلال فعاليات منتدى القوز للريادة الإبداعية، أضاءت على أهمية هذه المنطقة في رسم خريطة جديدة للإبداع، وركزت على تمكين المبدعين من تحقيق الاستفادة المادية من إبداعاتهم، وهدفت الفعاليات إلى تعزيز روح التعاون وتجسيد مفهوم الاقتصاد الإبداعي بشكل فعّال.

تأثير إيجابي

تضمنت فعاليات المنتدى مجموعة متنوعة من الورش التدريبية، والمحاضرات، وحلقات النقاش، التي أدارها خبراء في مجالاتهم. وقد تناولت هذه الفعاليات مواضيع شتى، بدءاً من استراتيجيات التسويق الرقمي، وصولاً إلى أهمية السرد القصصي في بناء العلامة التجارية، والاستدامة ودعم الصناعات التقليدية، وأظهرت ردود الفعل أن المنتدى كان له تأثير إيجابي واضح على المشاركين، حيث ساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وأشعل لديهم الحماسة لاستكشاف أفكار جديدة.

قصص إنسانية

وأكد الدكتور أحمد العطار مؤسس «ريــــالتي» أن السعي للعثور على تخصصك هو رحلة تستحق البدء بها من أجل النجاح المستدام لعملك انطلاقاً من مجتمعات منطقة القوز الإبداعية الغنية بالأفكار والنماذج التي حققت نجاحاً كبيراً وسلطت الضوء على قيم أخلاقية وسردت قصصاً إنسانية.

وقال ريتشارد ويلسون المؤسس والمدير الإبداعي لشركة كولاب: منطقة القوز الإبداعية أسهمت في رسم خريطة جديدة للإبداع مضمونها الأساسي جعل المبدعين قادرين على الاستفادة من الخامات المستدامة ضمن ممارساتهم الفنية والتصميمية. كما تشجع منطقة القوز على الابتكار والإبداع وتعزز مفهوم الاستدامة.

مجتمعات إبداعية

وحول أهمية منطقة القوز الإبداعية في إعادة تعريف شبكات المجتمعات الإبداعية ودورها في مجال ريادة الأعمال للفنون والتصميم ومن ضمنها التخطيط المالي، قالت جوي سي مديرة المشاريع لدى شركة «ثنك ميديا لاب»: ينبغي على المحترفين الإبداعيين الاستفادة من الشبكات الاجتماعية والمجتمعات المهنية والمنصات التي توفرها منطقة القوز الإبداعية والتي بدورها توفر فرصاً لتبادل المعرفة والخبرات مع آخرين في نفس المجال. كما يمكن اكتساب رؤى جديدة حول استراتيجيات إدارة المال التي أثبتت نجاحها من خلال الحوار مع رواد الأعمال وتبادل الأفكار في منطقة القوز.

خطة طوارئ

وشدد جوي سي على ضرورة أن يكون لدى المحترفين الإبداعيين خطة للطوارئ في عالم الصناعات الإبداعية للتكيف مع مختلف الظروف، مشيرة إلى أهمية وجود احتياطي نقدي أو خطة بديلة يمكن أن تساعد على مواجهة التحديات المفاجئة. وتابعت: لا يمكن إغفال أهمية التقييم الدوري للأداء المالي، كما يجب مراجعة النتائج المالية بانتظام لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجيات المتبعة تحقق الأهداف المرجوة أو تحتاج إلى تعديل.

تجارب واعدة

من جانبها أشارت لمى عثمان المدير الفني والشريك المؤسس في «ذا ﺟﻨﻜﺸﻦ» إلى أن البيئة الإبداعية لمنطقة القوز هي مصدر ملهم للتجارب الواعدة وكذلك الشركات الناشئة والمشاريع الإبداعية والفنية، وتبادل الرؤى والأفكار والتجارب، إضافة إلى تعزيز الابتكار. وأضافت: يمكن أن تعزز الابتكار وتساعد على دفع مسيرتك المهنية للأمام من خلال بناء الثقة، والعمل المستمر.