الخرز الزجاجي يغمر مدينة أفينيون الفرنسية

حوّل النحّات الفرنسي جان ميشيل أوتونيل مدينة أفينيون الواقعة جنوبي فرنسا إلى معرض فني باهر، باستخدام آلاف الخرز الزجاجي المنفوخ يدوياً. ولا يعرف الفنان نفسه، على وجه الدقة، عدد الخرزات التي تم استخدامها. ويقول أوتونيل (61 عاماً) إنه أنجز في أفينيون أكثر مشاريعه شمولاً وطموحاً حتى الآن.

إذ إنه يعرض تحت عنوان «الكون أو أشباح الحب»، أعماله في عشرة مواقع داخل المدينة التاريخية، بما في ذلك الكنائس والمتاحف والأماكن العامة، بحسب منظمي المعرض. وقد انطلق المعرض أول من أمس، ومن المقرر أن يستمر حتى 4 يناير 2026. ويقدم أوتونيل ما مجموعه 240 عملاً فنياً، منها 160 تعرض في فرنسا لأول مرة.

ويعد القصر البابوي الشهير الذي يعود إلى العصور الوسطى بالمدينة محور الاهتمام. ويعرض أوتونيل أعماله في 15 قاعة وكنيسة داخل هذا الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما في ذلك غرفة نوم البابا السابقة. ومن أبرز الأعمال الضخمة على وجه الخصوص، الإسطرلاب الذي يبلغ ارتفاعه 10 أمتار.