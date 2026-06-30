تيانا تيلور تحصد 4 جوائز في «بلاك إنترتينمنت»

كانت تيانا ​تيلور من أبرز الفائزين يوم الأحد في ‌حفل توزيع ​جوائز شبكة بلاك إنترتينمنت (بي. إي. تي) التلفزيونية التي تكرم الممثلين والمغنين ونجوم الرياضة من أصل أفريقي.

وحصدت ممثلة فيلم «معركة تلو الأخرى» 4 جوائز، منها جائزة «أيقونة ⁠العام» الخاصة غير التنافسية التي قدمتها المغنية جانيت جاكسون. وفازت أيضاً بجوائز «رائدة الموضة» و«أفضل ممثلة» و«مخرجة العام للأفلام» عن الفيلم القصير «غرفة الهروب».

وقالت تيلور أثناء تلقيها جائزة أيقونة العام: «عملت ‌بجد لمدة 20 عاماً من أجل ‌هذا. وبالتالي لا أقبل ما كسبته بتكبر، ‌بل أقبله بامتنان». وتصف ‌شبكة (بلاك إنترتينمنت) الجائزة بأنها تكريم لمن قدموا إسهامات في مجالات ​الموسيقى والترفيه ‌والتأثير المجتمعي. وأقيم ​الحفل على مسرح بيكوك ⁠في لوس أنجلوس.

وفازت أيضاً سيلفيا رون ⁠المسؤولة التنفيذية في قطاع الموسيقى بجائزة «الأيقونة المثالية» التي تمنح لأفراد يتركون أثراً يدوم طوال مسيرتهم المهنية في قطاع الترفيه ومجتمع السود. وفازت كاردي بي بجائزة «أفضل فنانة هيب هوب»، وحصدت لورين هيل جائزة «الأيقونة الأسطورة الحية» التي تمنح للمرة الأولى.