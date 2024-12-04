«اليونسكو» تبحث توسيع قائمة التراث الثقافي

بدأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، مداولاتها في أسونسيون عاصمة باراجواي بشأن إدراج الممارسات الثقافية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي. وتم طرح نحو 60 ممارسة ثقافية للانضمام إلى القائمة، ومن بينها صابون نابلس والصابون الحلبي وتقليد الحناء في العالم العربي والسنة الصينية الجديدة.

وقال رئيس اللجنة الألمانية للتراث الثقافي غير المادي، كريستوف فولف، الاثنين: «إن التراث الثقافي غير المادي هو التنوع في العمل». وأضاف: «إنه يدل على الإبداع الذي لا حد له للبشرية.

وإن من يدافعون عن التراث الثقافي غير المادي يخلقون المجتمع. من ينقلون المعرفة والمهارات يعززون التماسك الاجتماعي». ويشمل التراث الثقافي غير المادي العادات والتقنيات الحرفية والموسيقى والرقص. وتشمل القائمة الممثلة للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، على سبيل المثال، ثقافة الساونا في فنلندا، واليوجا في الهند، وموسيقى الإمزاد لدى الطوارق في الصحراء.