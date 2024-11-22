«موانا 2» في دور السينما الأمريكية 27 الجاري

شهدت جزيرة أواهو بولاية هاواي الأمريكية العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة المنتظر لشركة ديزني «موانا 2»، أول من أمس الخميس، وذلك احتفاء بثقافة سكان الجزيرة.

وتدور أحداث الفيلم الذي سينطلق في دور السينما الأمريكية 27 نوفمبر الجاري، حول مغامرات موانا. وقد حقق الجزء الأول من العمل نجاحاً كبيراً. وتؤدي الفنانة أَولي إي كرافاليو صوت الشخصية الرئيسية موانا في الفيلم.

الجزء الثاني من «موانا» من إخراج ديفيد ديريك الابن وجيسون هاند ودانا ليدوكس ميلر. وخلال مغامرتها الجديدة، تتلقى بطلة العمل موانا دعوة مفاجئة من أسلافها للسفر عبر البحار.

ويتعين عليها جمع أفراد الطاقم الذين سيرافقونها ولقاء صديقها نصف ماوي، الذي يؤدي صوته النجم دوين جونسون.