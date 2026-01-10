«مكتبات دبي».. وجهات ثقافية متكاملة تستقطب آلاف الزوار

ارتفاع أعداد زوار مكتبات دبي، التي قفزت إلى أضعاف ما كانت عليه خلال العامين المنصرمين، يعد أكبر شاهد على الازدهار الثقافي الذي تشهده دبي في وقتنا الراهن، إذ لم تعد المكتبات مجرد دور كتب يرتادها القراء لاستعارة الكتب، بل أصبحت منابر ثقافية تحتضن الجلسات الحوارية والورش الثقافية والندوات وتخصص مساحاتٍ من أجنحتها تلائم مختلف زوّارها من طلبة وباحثين ومبدعين وصنّاع محتوى وحتى عائلات تقصد المكتبات للاستمتاع بالأنشطة التثقيفية الترفيهية.

أرقام وبيانات

واستقطبت مكتبة محمد بن راشد 700 ألف زائر خلال 2024، وشهدت مكتبة الصفا العدد الأكبر من الزوار في الإمارة، حيث ارتفع عدد مرتاديها من 57.920 في 2022 إلى 117.355 في 2024. بينما ارتفع عدد زوار مكتبة المنخول من 47.396 في 2022 إلى 110.824 في 2024.

أما عدد زوار مكتبة هور العنز فتضاعف خلال عامين، من 48164 زائراً في 2022 إلى 94307 زائرين في 2024. فيما ارتفع عدد زوار مكتبة الراشدية من 32004 زائرين في 2022 إلى 60079 زائراً في 2024.

أما مكتبة الطوار، فقد حققت زيادة في مرتاديها من 45108 2022 إلى 80618 في 2024.

كذلك شهدت مكتبة أم سقيم تضاعف عدد الزوار من 29.793 في 2022 إلى 47.587 في 2024. بينما زاد عدد زوار مكتبة حتا من 11.080 في 2022 إلى 14.465 في 2024.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إن المكتبات شهدت أعداداً متزايدة من الزوار، في دلالة واضحة على الازدهار الثقافي الذي يعيشه المجتمع والوعي الفكري لدى أفراده، وعلى نجاح رؤية دبي في ترسيخ المعرفة كجزء لا يتجزأ من حياة الفرد في المجتمع».

وأشار إلى أن مكتبة محمد بن راشد، استقطبت 700 ألف زائر خلال 2024 من داخل الدولة وخارجها، من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، ما يعكس المكانة التي باتت تحتلها المكتبات في دبي، بوصفها منابر ثقافية ومعرفية متكاملة، تتجاوز دورها التقليدي.

وأكد أن هذا الإقبال يعود إلى التحول في مفهوم المكتبة الحديثة، التي أصبحت منصة حيوية تجمع بين المعرفة والتفاعل المجتمعي، من خلال برامج ثقافية نوعية، وورش عمل، وجلسات حوارية، إضافة إلى مساحات مخصصة للأطفال، والباحثين، وصناع المحتوى، ما يجعلها وجهة يومية لمختلف شرائح المجتمع على اختلاف اهتماماتهم ومقاصدهم من ارتياد المكتبات.

وأضاف المزروعي: «إن التصميم المعماري المتطور للمكتبات، والخدمات الرقمية المتكاملة التي تمتاز بها، وسهولة الوصول، أسهمت في توفير بيئة جاذبة وتقديم تجربة تعليمية وترفيهية مثرية، تشجع الزوار على قضاء وقت أطول داخل المكتبة وارتيادها باستمرار».

نهضة شاملة

بدوره، أكد الكاتب والناشر الإماراتي جمال الشحي أن الأرقام تنسجم مع حالة النهضة الشاملة التي تعيشها دبي اليوم، وقال: «تؤكد الأرقام على أمرين: نجاح استراتيجية الحكومة الرشيدة، والمؤسسات المعنية، في التشجيع على القراءة، وجعلها نشاطاً يومياً. والثاني أن القراءة والكتاب لا يزالان الوسيلة الأولى للتنمية البشرية».

وأضاف: «إن ما تظهره الأرقام الإحصائية هو ذلك الشغف بالقراءة، الذي يتميز به الجيل الجديد من الإماراتيين، وإن ما يبعث على الارتياح العميق أن ملاحظة مستويات ارتياد المكتبات العامة في دبي تعكس توجهاً وشغفاً من الجيل الإماراتي الجديد بالكتاب والمكتبة العامة».