جمال مطر.. مبدع إماراتي بمواهب متعددة



يعد جمال مطر من أبرز من عرفوا من الفنانين الإماراتيين، الذين تميزوا بمواهب مختلفة، فهو مسرحي وإعلامي وشاعر وروائي. بدأ مسيرته الفنية باكراً، وبرع في مجال التمثيل والإخراج، قبل أن يكتشف شغفاً جديداً في كتابة الشعر العربي والرواية.

1987

كتب أول نص مسرحي له وهو في عمر الرابعة والعشرين بعنوان «خفيف الروح».

1993

حصل على جائزة أفضل إخراج عن مسرحية «جميلة» في مهرجان المسرح المحلي - الدورة الثانية.

1994

نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن مسرحية «قبر الولي» في مهرجان «أيام الشارقة المسرحية» في الدورة السادسة.

2002

أصدر مجموعته الشعرية، التي حملت عنوان «نحب الملح أكثر».

2018

أصدر روايته «كلب».

2021

أصدر روايته «ربيع الغابة».

2022

قدم برنامج «سيرة ذاتية» على قناة سما دبي مستضيفاً أسماء لامعة من الشخصيات الفنية والثقافية الإماراتية والخليجية.

2023

نال لقب «شخصية العام المسرحية» في مهرجان دبي لمسرح الشباب تكريماً لدوره في إثراء الحركة المسرحية.

2025

صدرت الترجمة الفرنسية لروايته «ربيع الغابة».

قدم العديد من البرامج منها:

«أبعاد ثقافية».

«الدعوة عامة».

أبرز أعماله المسرحية:

«قبر الولي» ( تأليف وإخراج ).

«غاب القطو» ( تأليف وإخراج ).

«راعي البوم عبرني» ( إخراج ).

«حلم السعادة» للأطفال ( تأليف وإخراج ).

«عنتر وعبلة» ( تأليف وإخراج ).

«جميلة» ( تأليف وإخراج ).

«دار الهوا دار» ( إخراج ).

«بياض الثلج» للأطفال (تأليف).

«قدري غاب عني ورحل» ( تأليف ).